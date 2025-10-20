 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone spalio 20–26 d.

Data: spalio 23 d. VDU Žemės ūkio akademijos Centrinių rūmų 520 auditorijoje vyks pirmasis ciklo „Šiaudinių sodų dirbtuvės I: Pradžia“ renginys su etnografe J. Bytaute.
Data: spalio 23 d. VDU Žemės ūkio akademijos Centrinių rūmų 520 auditorijoje vyks pirmasis ciklo „Šiaudinių sodų dirbtuvės I: Pradžia“ renginys su etnografe J. Bytaute. / Organizatorių nuotr.

Spalio 20 d.

Liučiūnų laisvalaikio salė:

12 val. suaugusiųjų projektas „Adatėlė devyndarbė 2025“.

Spalio 21 d.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

11 val. skambantys pusryčiai su M. K. Čiurlioniu.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

16 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18 val. gongų muzikos terapija.

Babtų kultūros centras:

18.30 val. Raimundo Banionio kino filmo „Mano mažytė žmona“ peržiūra. Susitikimas su kino istoriku, kritiku Gediminu Jankausku.

Spalio 22 d.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto paskaita.

Neveronių biblioteka:

16 val. stalo žaidimų popietė 9–12 kl. moksleiviams, skirta disleksijos supratimo mėnesiui paminėti.

Raudondvario dvaro menų inkubatorius:

19 val. Beer Ševos savivaldybės (Izraelis) pučiamųjų orkestro koncertas. Renginys mokamas, bilietus platina bilietai.lt.

Čekiškės laisvalaikio salė:

19 val. koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“, skirtas senjorų mėnesiui.

Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.

Spalio 23 d.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

10–13 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos nemokami užsiėmimai „Kūrybinės tapybos pagrindai“. Lektorė Jurgita Žičkevičienė.

Kulautuvos biblioteka:

12 val. susitikimas su rašytoja Inga Zažeckaite ir knygos „Gervės skrydis“ pristatymas, skirtas 3–4 kl. moksleiviams.

Vilkijos L. Armstrongo vardo estrada:

16 val. akcijos „Moliūgų parkas“ kūrybinės moliūgų skaptavimo dirbtuvės.

Užliedžių laisvalaikio salė:

17 val. pagyvenusių žmonių mėnesiui skirtas „Linksmasis Retro-Bingo vakaras“.

VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, 520 auditorija:

18 val. „Šiaudinių sodų dirbtuvės I: Pradžia“. Trijų renginių ciklas su etnografe Jūrate Bytaute.

Kauno rajono sporto centras:

18 val. Nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. Omega-Tauras-LSU–Marijampolės „Sūduva–Mantinga“.

Raudondvario stadionas:

18.30 val. Lietuvos futbolo federacijos „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Telšių „Džiugas“.

Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro Laisvalaikio salė, II a.:

18.30 val. Garliavos kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatro „Be pavadinimo“ spektaklis „Karvė, vardu Poezija“.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

18–18.20, 18.30–18.50, 19–19.20, 19.30–19.50 ir 20–20.20 val. virtuali edukacija „Partizanų paslaptys“ (N10).

Spalio 24 d.

Kulautuvos laisvalaikio salė:

18 val. susitikimas su rašytoju Edmundu Malūku. Knygos „Vytauto žemė“ pristatymas.

Voškonių laisvalaikio salė:

18 val. cirko pasirodymas „Pasakos planeta“. Renginys mokamas.

Neveronių laisvalaikio salė:

18 val. „Rudens melodijos: kapelų vakaras“. Ežerėlio kapela „Kitaip“, kanklininkė Gabija Tatlauskaitė-Žilienė.

Ežerėlio kultūros centro salė:

18 val. aktoriaus Ramūno Rudoko monospektaklis „Tėtis 2. Po 20 metų“ (bilietus platina kakava.lt ir Ežerėlio kultūros centras).

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

18.30 val. koncertas „Toli mano giminėla, už debesėlių...“.

Kauno rajono sporto centro treniruoklių salė:

19 val. sveikatingumo mėnuo „Sportuokime lengvai“. Nemokami užsiėmimai treniruoklių salėje. Registracija tel. +370 646 26 779.

Spalio 25 d.

Kauno rajono muziejus:

10 val. atvira edukacija „Rudens alchemija Raudondvario pilyje: kvapnaus muilo dirbtuvės“.

Dalyvių skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/PdRLhbKzdGbBFYvZ7.

Ežerėlio pagrindinės mokyklos sporto salė:

10.30 val. VII atviras Ežerėlio smiginio čempionatas.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, I a.:

12 val. šeimų šeštadienis bibliotekoje: Žygis „Ar gerai pažįsti Garliavą?“.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė Ona Žilinskienė.

Kauno rajono sporto centras:

13 val. Lietuvos moterų rankinio lygos čempionato rungtynės: Kauno r. „CASCADA-HC Garliava SC“–Panevėžio „HC Kova-PSC/RSSG“.

Ramučių kultūros centras:

15 val. vyrų vokalinių ansamblių koncertas „Rudens akordai“, skirtas pagyvenusių žmonių mėnesiui minėti.

Padauguvos laisvalaikio salė:

16 val. renginių ciklo „70 įspaustų pėdų“, skirto Kauno rajono 70-mečiui paminėti, baigiamasis koncertas ir paroda.

Spalio 26 d.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

15 val. bendruomenės turgelis: parduok, mainyk, atiduok. Tvarios dirbtuvės ir edukacija „Skambantys prisiminimai: muzika iš kasetės“. Edukatorius Mindaugas Jaškevičius.

