Į zoologijos sodą – pažinti gyvūnų žiemą

Nuolaidos taikymo laikotarpiu suaugusiojo bilietas, jį įsigyjant Lietuvos zoologijos sodo kasose, kainuoja 5 eurus (įprasta kaina – 10 eurų), o vaiko, studento ar senjoro – 2,5 euro (vietoj 5 eurų). Bilietus įsigyjant internetu, bilietai.zoosodas.lt, kaina dar mažesnė: suaugusiojo bilietas kainuoja 4,5 euro, vaiko, studento ir senjoro – 2 eurus. Nuolaidos nesumuojamos.
„Žiema yra puikus metas stebėti, kaip skirtingų rūšių gyvūnai prisitaiko prie šaltojo sezono. Avijautis, kupranugaris, vilkas, lūšis, manulas ir kiti žiemą į lauką išeinantys gyvūnai pasipuošia tankesniu ir ryškesniu kailiu. Gyvūnams, kuriems Lietuvos klimatas neįprastas, įrengti šildomi vidaus voljerai. Todėl, pavyzdžiui, anubius, gepardus, didžiąją skruzdėdą, žirafas ar raganosius spustelėjus šaltukui lankytojai gali stebėti vidaus patalpose, – rašome išplatintame pranešime. – Lietuvos zoologijos sode esančiame egzotariume vasariškas oras tvyro visus metus. Jame įkurtose savanos ir drėgnųjų atogrąžų miškų erdvėse gyvena dvipirštis tinginys, rutuliniai šarvuočiai, perukinės tamarinos, Viktorijos goura, surikatos, vėžliai, liūtai ir daugelis kitų rūšių. Ši erdvė lankytojams suteikia galimybę pažinti tropinių gyvūnų biologiją, elgseną ir jų apsaugos svarbą laukinėje gamtoje.“
Sausį ir vasarį užsisakius edukaciją ar ekskursiją Lietuvos zoologijos sode, lankytojams dovanojama papildoma ekskursija po egzotariumo užkulisius. „Šios ekskursijos metu galima išvysti tai, kas įprastai lieka už uždarų durų, ir geriau pažinti gyvūnų prižiūrėtojų darbą“, – rašoma pranešime.
Lietuvos zoologijos sodas lankytojų laukia kasdien nuo 10–18 val. (pirmadieniais – nuo 11 val.).
