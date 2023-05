Į Kauną su trenksmu grįžta festivalis „Audra“

Šį kartą festivalis suksis tarp keturių zonų – dieninės vakarėlių ir koncertų erdvės Ąžuolyne, naktinių reivų „Pergalės“ fabrike, radijo stoties „Refuge Worldwide“ transliacijos iš M. Žilinsko galerijos kiemo bei galutinio sustojimo naktiniame klube „Lizdas“.



Tačiau pačios laukiamiausios naujienos birželio 29 – liepos 2 dienomis vyksiančiam festivaliui – muzika. O jos bus ir vėl labai daug. Vieni iš ryškiausių antrojo skelbiamo atlikėjų sąrašo vardų yra Ben UFO, Hector Oaks, I. Jordan bei DJ Qu.

Sąrašo vyšnaite tituluojamas didžėjus Ben UFO yra vienas iš nedaugelio pavyzdžių pasaulyje, kuomet nekuriantis muzikos didžėjus gali vien savo miksavimo įgūdžiais ir skoniu prasiskinti kelią į elektroninės muzikos viršūnę. Pradėjęs savo karjerą Didžiojoje Britanijoje verdant Dubstep žanro karštinei ir įkūręs radijo laidą bei įrašų kompaniją „Hessle Audio“, šis žmogus ilgainiui atskleidė savo visą potencialą. Dabar Ben yra tituluojamas, kaip vienas plačiausią skonį turinčių didžėjų, gebančių organiškai jungti Techno, House ir daugybę eksperimentinės muzikos elementų į vieną darnų kūną.

Tiesiai į Kauną iš Madrido per Berlyną – ne, tai ne „Real“, ne ALBA ir visai ne Eurolygos žaidėjas. Nebe pirmą kartą besilankantis Lietuvos širdyje Hector Oaks yra absoliučiai viršutinės lentynos techno didžėjus, su kuriuo kartu vakarėliuose nori groti ne tik bet kuris vaikinas iš kaimynystės, bet ir tokie grandai kaip Richie Hawtin, Ellen Allien, Helena Hauff ar Partiboi69.

Vienas šviežesnių vardų sąraše – I. Jordan. 2020-aisiais šis vardas sušvito taip ryškiai, jog legendinis muzikos portalas „Pitchfork“ I. Jordan apibūdino kaip „vieną smagiausių ir patikimiausių šių laikų elektroninės muzikos“ atlikėjų. Smagumas čia – raktinis žodelis. I. Jordan kuriama House muzika sutelkia ne tik tai, kas yra nuo seno žanrui gražu ir būdinga, bet ir tai, kuo šiuo metu alsuoja Pop kultūra. Daug emocijos, daug melodijų ir dar daugiau energijos.

Kažkam į Kauną teks keliauti ne tik iš Europos. Vienas tokių žmonių yra DJ Qu – rytinės JAV pakrantės tamsesnio skambesio House kūrėjas ir išskirtinių įgūdžių didžėjus. Įtemptas atlikėjo grafikas išduoda – pastaruoju metu jis yra pageidaujamas visur, abiejose Atlanto pusėse: tiek Detroite, tiek Londone ar Berlyne. To priežastis galėsite išgirsti savo ausimis, kai jis užsuks prie pat Nemuno.

Pernai „Audra“ džiugino ne tik gausia elektroninės muzikos atlikėjų plejada, bet ir gyvos muzikos virtine. Visišku hitu tapęs dviejų scenų vakarėlis po atviru dangumi Ąžuolyne šeštadienį – grįžta ir šiais metais. Greta gyvų vietinių grupių Superkoloritas, Kedrostuburas ir Afrodelic pasirodys olandų projektas YĪN YĪN. Save „naktinio gyvenimo žmonėmis“ vadinantys grupės nariai, atrodo, išties susibūrė šokių aikštelėje, o jų energija koncerte sukuria ne prastesnę diskoteką nei „Pergalės“ fabrike.

Festivalyje taip pat pasirodys: Guy Contact, Bored Lord, Gramrcy, Simas Slabačiauskas, Roe Deers, Aistė Regina, 3Ddancer, Alex Krell, OBCDN, Mantas T, Tarp Dviejų Aušrų, B.GODsun, Santaka, Nosedrip, S13, Dykuma, Užimtumo Tarnyba, Mario Moretti, Karkasas, Emilija, Phase Line, IP:VIII, VHS Library, Elboe, Spectrum Gemini, NVST, VVVitalijus, Indrė, Mamiko Motto, Onis, Richard Akingbehin, Anetha, Under Black Helmet, Interiors, Skin On Skin, Loraine James, SHN, Lover, Less Feeling, Nastia, Meri Hov, Maria Paskevic, Avalon Emerson, Manfredas, Pakas, Kode9 – Escapology, Scalping, Vladas Dieninis, Patricia Kokett, Hìldå ir patys renginio organizatoriai – Lizdas Sound Institute.