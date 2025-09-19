Kaune prasideda „Audra“: horizonte – keturias paras truksiantis manifestas šiuolaikinei kultūrai

Anot renginio organizatorių, kaip ir kasmet, svarbiausias festivalio akcentas – muzika. Jos artėjančiomis dienomis bus itin daug – nuo gyvo garso pasirodymų iki netikėtų kolaboracijų ir jau tradicija tapusių renginių.
Kaip jau tapo įprasta, „Audra“ festivalis išsiplės per įvairiausias Kauno vietas. Rugsėjo 18 dieną festivalį pradės nemokamas koncertas M. Žilinsko dailės galerijos terasoje. Čia – jau tradicija tapęs berliniečių radijo stoties „Refuge Worldwide“ pasirodymas ir pirmas momentas, kai miestas panirs į šokį.
Penktadienį festivalio lankytojai ir dalyviai kelsis į „Pergalės“ metalo perdirbimo fabriką. Scenoje – „Happyendless“, Rūta MUR, Džiugas Širvys, Silvester Belt, Vitalijus Puzyriov – Vaiper ir Giedrė Kilčiauskienė bei naujai atgyjantis projektas „808 Orchestra“. Netikėtas, tačiau labai ambicingas koncertas gerai žinomus šokių muzikos kūrinius pavers nostalgija dvelkiančiu, orkestriniu ir elektroniniu skambesiu.
Tą patį vakarą elektroniniai ritmai aidės ir M. Žilinsko dailės galerijoje, kur į sceną kils vieni laukiamiausių festivalio svečių, klubų visame pasaulyje senbuviai. Tarp jų – šokių muzikos žvaigždė Shanti Celeste, šiemet išleidusi kritikų itin palankiai įvertintą albumą „Romance“, bei amerikietis Sepehr, garsėjantis gyvais pasirodymais, kuriuose techno, acid ir persiškos kultūros motyvai virsta futuristine šokių muzika.
Šeštadienį naktinius renginius trumpam pakeis dieninė kultūra ir didžiulis nemokamas koncertas Nemuno salos parke. Atlikėjų sąraše – „Despotin Fam“, „Abudu“ ir kitų klausytojų pamėgtų grupių gyvi pasirodymai, kurių klausytis kviečiami visi – nuo šeimų su vaikais iki senjorų.
Festivalio muzikinę programą uždarys ir paskutiniams šokiams iki paryčių pakvies šeštadienio programa „Pergalėje“. Festivalio kulminacija tapsianti naktis suburs ypatingus svečius: prie pulto pasirodys Berlyno klubų legenda ir „BPitch Control“ įkūrėja Ellen Allien. Tą pačią naktį gros ir itin lauktas Jungtinės Karalystės didžėjus „Midland“. O didžiausiu vakaro netikėtumu žadama tapti unikali britų didžėjų „Leon Vynehall“ ir „Batu“ kolaboracija.
Duoklė meno mėgėjams
Ne mažiau laukiama ir meninė festivalio dalis, kurią šiemet sudaro plati parodų ir performansų programa. Bendradarbiaujant su M. K. Čiurlionio muziejumi, Kauno paveikslų galerijoje duris atvers paroda „Pamėklių giesmės“. Švenčiant 150-ąsias Čiurlionio gimimo metines, festivalis „Audra“ suburs beveik 30 Lietuvos ir užsienio menininkų. Čiurlionio vizijų įkvėpta ekspozicija pakvies tyrinėti dar nematytas muziejaus erdves ir panerti į šviesos, tamsos, pojūčių bei tarpdisciplininio meno patirtis.
Itin laukiama ir plati performansų programa, išsidėstysianti per kelias vietas – Kauno paveikslų galeriją, Lietuvos banko rūmus ir Kauno centrinį paštą. Daugiau nei 10 performansų žiūrovams pristatys gerai žinomi, prestižiniais apdovanojimais įvertinti ir visame pasaulyje pripažinti kūrėjai, tarp kurių – Auksinį liūtą Venecijos meno bienalėje pelnęs kompozitorius Billy Bultheel bei iš Londono atvykstantys Eve Stainton, meistriškai apjungiantys industrines detales, choreografiją bei gyvą muziką.
Nuo grybų ir vakarienių: festivalyje – gurmaniškos kelionės
Maisto kelionės, turgaus turas, bendruomeninis maisto ruošimas, grybų auginimas, specialios vakarienės ir dar daugiau – viso festivalio metu vyksiančioje eksperimentinėje virtuvėje, kurią kuruoja menininkas ir fermentacijos ekspertas Sean Roy Parker kartu su šefu ir tyrėju Jonu Paleku. Šefai tyrinės, kaip sumuštinis gali sujungti skirtingas miesto grupes, papasakoti istorijas apie žemę, trūkumą, perteklinę gamybą, migraciją, rūpestį ir skonį. Tai – ne tik valgis, bet ir socialinis gestas, kviečiantis susiburti, kalbėtis, dalintis ir permąstyti miestą per skonį.
Jau kurį laiką veiklas tęsdami „Šilainių soduose“, projekto kūrėjai festivalio metu persikels į kitas miesto vietas: čia muzikos programos metu vyks reivai, o pagrindinėje parodoje bus pristatyta vakarienė ir instaliacija.
Visa festivalio programa: www.audrafestival.lt
