Baltijos ir Šiaurės šalių muzikos festivalyje – sakralumo kodai ir romantiškos pašvaistės

Pirmasis koncertas spalio 19 d. 16 val. kvies Lietuvą ir Suomiją susijungti muzikiniu tiltu, kurį valandos bėgyje pastatys Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ (vyr. dirigentas Giedrius Vaznys) ir viešnia iš Suomijos, dirigentė Marjo Riihimäki.
„Marjo Riihimäki yra spindinti naujos kartos žvaigždė. Jos buvimas ant scenos ir žaižaruojantis profesionalumas priverčia publiką vėl ir vėl pajausti ekstazę!“ – taip dirigentę pristatė trimito solistė, Lieksos Brass Week meno vadovė Jouko Harjanne.
Programoje „Nuo Čiurlionio iki Sibelijaus“ skambės lietuvių skambės melodingi ir spindintys orkestro spalvomis suomių bei lietuvių kompozitorių kūriniai. Programos šerdimi būtų galima įvardinti garsųjį Jeano Sibelijaus „Valse Triste“, kūrinį, kurio muzika pasakoja trapios gyvybės ir mirties šokio istoriją – melancholišką valsą. Greta jo skambės lietuvių ir suomių kompozitorių kūriniai – nuo negirdėtų kompozicijų, Antano Jasenkos premjeros – iki atpažįstamų, nuo Ilari Hylkilä „Taigos“ alsavimo iki Lino Rimšos „Strazdo“ polėkio ir M. K. Čiurlionio Preliudo bei fugos sakraliosios didybės, kuri skleisis Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.
Lapkričio 8 d. 19 val. kartu su Kauno fortepijoniniu trio (Lina Krėpštaitė – fortepijonas, Indrė Andruškevičiūtė – smuikas, Asta Krištaponienė – violončelė) keliausime į Birštoną. Ansamblis šeštadienio vakarą skirs pokalbiui su Nemuno vingiu, kamerine muzika ir slaptinga Birštono Kurhauzo dvasia. kviečia į muzikos vakarą, kuris bus panašus į svajingai skambantį ir melodingą noktiurną. Koncerto programa atskleis gamtos įkvėptą muzikos lyriką, introspekciją ir subtilų dvasingumą. Joje skambės ir romantiškai subtilus švedų vargonininkės bei kompozitorės Elfrida Andrée Trio, Edwardo Griego Andante, šiemet jubiliejų minintis Arvo Pärt „nuslilenks“ Mozartui, o lietuviškus girdėjimus atpažinsime iš M. K. Čiurlionio ir Giedriaus Kuprevičiaus melodijų vingiuose Noktiurne bei Preliude M. K. Čiurlionio atminimui.
Lapkričio 9 d. 16 val. vėl grįšime į Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Gurmanišką muzikinę programą vokalinės muzikos mylėtojams rengia festivalio svečiai – Latvian Voices sekstetas, dainuojantis a cappella.
„Mūsų atliekama muzika sujungia mūsų kultūros paveldą – latvių liaudies dainas – ir visame pasaulyje garsų latvių chorinį skambesį, kurį pagarbiai deriname su šiuolaikinės a cappella ir pasaulio muzikos įtaka...“ – taip savo ansamblį ir jo kryptį prisistatė jo nariai.
Nuo 2009 m. Latvian Voices koncertavo daugiau nei 35 pasaulio šalyse, išleido devynis studijinius albumus, o dešimtasis – pakeliui. Latvian Voices balsai skambėjo pasaulinio garso koncertų salėse – Elbės filharmonijoje, Berlyno Konzerthaus ir Leipcigo Gewandhaus salėse, Kenedžio centre, Taipėjaus nacionalinėje koncertų salė, Latvijos operos teatre ir t.t. Koncerte skambės Lauros Jēkabsones – Folk Mass, latvių liaudies dainos, J. S. Bacho melodijos, Emīls Dārziņš melancholinis valsas ir… lietuvių liaudies daina „Titity Tatatoj“, kurią aranžavo kompozitorė ir ansamblio siela Laura Jēkabsone. Šis koncertas bus tyros ir dvasingos muzikos dovana išsiilgusiems tikros muzikos pažinimo bei giedrų emocijų.
Ar galima suderinti galingą varinių instrumentų skambesį, subtilią lyriką ir šmaikštų humorą? Helsinki Brass Quintet įrodo, kad taip! Susitikime festivalio smagiausiame koncerte lapkričio 22 d. 20 val. „Oldman“ klube, Kaune. Helsinki Brass Quintet – tai penkių talentingų muzikantų ansamblis iš Suomijos, įkvėptas šiaurietiško skaidrumo ir neblėstančios energijos. Jų atliekama muzika balansuoja tarp klasikos, džiazo ir šiuolaikinių kūrinių, o koncertuose visada netrūksta humoro, žaismingumo ir netikėtų staigmenų. Helsinki Brass Quintet (Tomas Gricius – trimitas, Janne Ovaskainen – trimitas, Tommi Hyytinen – valtorna, Olav Severeide – trombonas, Miika Jämsä – tūba) Skandinavijoje vadinama legendine grupe. Vakaro programoje bus visko: nuo baroko iki džiazo, nuo lyrikos iki energingos vario muzikos fiestos ir Tommi Hyytinen premjeros.
Festivalį vainikuos solinio dainavimo ir jaunųjų muzikologų kūrybinės dirbtuvės bei paskaita „E. Griego ir lietuviškos dainos keliais“, kurias Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje surengs Stein Skjervold (baritonas, Norvegija / Lietuva), Rita Novikaitė (mecosopranas), Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė ir Jevgenija Žakienė.
Festivalį finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Nordic Culture Point
Partneriai: KĮ „Kauno santaka“, VšĮ „Soboro projektai“, Latvian Voices, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
