Atverti moliūgų kiemo vartai

Su dainomis ir žaidimais į ryškiausią rudeninį moliūgų kiemą Bubiuose traukia vaikų klasės. Čia pramogų tiek, kad mažieji vos spėja suktis.
„Pagaminu mano mėgstamiausią dalyką pasaulyje – moliūgų sriubą“, – sakė berniukas.
„Jau padariau vieną moliūgą, jį išskaptavau, padariau mo mo“, – pasakojo mergaitė.
Mokytoja, atvežusi vaikus į moliūgų kiemą, sako, kad čia vyksta ir pamokos.
„Jie ir sveria, formą aiškinasi, nes įvairių formų yra, daro diagramas įvairiausias“, – aiškino Kulautuvos pagrindinės mokyklos Batniavos skyriaus mokytoja Verutė Jucienė.
Vaikai bando suskaičiuoti 80 arų kieme išsibarsčiusius moliūgus, bet kol kas tai nepavyko niekam.
Moliūgus pasverti lengviau nei suskaičiuoti. Šiemet didžiausią išaugino svečiai iš Veiverių – nors rekordo jis nepagerino, ankstesnis svėrė beveik 70 kilogramų.
„Viena šeima iš Veiverių atsivežė du moliūgus: vienas svėrė 42 kilogramus, kitas – 37,5 kilogramo“, – teigė ūkininkas Vytautas Astromskas.
Ūkininkas sako, moliūgų dydį lemia jų veislė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Jokių trąšų nenaudojame, jokių purškimų. Sunkiausias darbas vasarą – kai reikia nurauti piktžoles“, – tikino V. Astromskas.
Kiemo įkūrėja prisipažįsta – liepą kilo abejonių, ar šiemet pavyks atsidaryti, nes orai buvo nenuspėjami, o derlius elgėsi kaprizingai.
„Pavasaris buvo šaltas, žolės augo, moliūgai – ne. Bet paskui kažkaip susidarė apie ūkį oazė: visur liūtys ir krušos, kurios suniokojo derlių, o mus aplenkė, ir moliūgai užaugo“, – pasakojo moliūgų kiemo įkūrėja Adelė Astromskienė.
Patekusiems į šį kiemą viskas atrodo padidėję – čia auga ne tik moliūgų milžinai, bet ir svogūnai gigantai.
„Vadinamieji saldieji svogūnai. Klausia, kodėl tokie dideli, sakau – auga prie moliūgų lauko, nusižiūrėjo ir tokie užaugo“, – juokavo V. Astromskas.
Šeimininkai sako, kad čia auga sviestiniai, saldžiarūgščiai, kiaušininiai, gyvatiniai – raudoni, mėlyni ir dar daugybė kitų moliūgų. Šiemet kieme jau nuskinta apie 3 tūkst., o dar tiek pat likę laukuose. Kaimynai stebisi derlingumu.
„Vis daugiau ir daugiau moliūgų užauginama. Plotas tas pats, bet derlingumas labai išaugęs“, – sakė Bubių gyventojas Vaclovas Vasiliauskas.
Kol vaikai žaidžia su moliūgais, keptuvėje čirška tradiciniai kaimiški moliūgų blynai. Šeimininkė kasmet atranda vis naujų jų panaudojimo būdų.
„Moliūgas – pati unikaliausia daržovė ne tik spalvomis, bet ir maistingumu, panaudojimu. Nuo sūrių aštrių patiekalų iki pikantiškų desertų“, – kalbėjo A. Astromskienė.
Moliūgai garsina nedidelį Bubių kaimelį – žmonės čia atvažiuoja net iš tolimiausių Lietuvos kampelių, todėl ir Helovynas čia tampa ypatinga švente.
„Moliūgų kiemo šeimininkai papuošia mūsų viešąsias erdves, ypač spalio mėnesį prieš Helovyną“, – teigė Batniavos seniūno pavaduotoja Regina Dantė.
Moliūgų kiemas veiks tol, kol jų bus – norintys gali pasiimti moliūgų namo.
