Savaitgalį laukia puokštė renginių: personažai atgims ne tik knygose

Kvies paragauti skanėstų
Šiandien prie Žvejų rūmų veiklų netrūks nuo pat ryto. 11 val. čia vyks netradicinė pamoka vaikams, pradinių klasių moksleiviai bus kviečiami į smagų pasivaikščiojimą per 25 pasaulio pasakas, taip pat vyks edukacinės dirbtuvės „Moliūgų skaptavimas“.
17.30 val. vyks „Moliūgų pievos“ įžiebimas. Ši pieva taip pat bus įžiebta šeštadienį ir sekmadienį tuo pačiu metu.
18 val. vys radijo stoties „Laluna“ diskoteka, o po jos 18.30 val. Klaipėdos turizmo mokykla vaišins moliūgų keksiukais.
19 val. vyks šokiai su jaunimo liaudiškų šokių ansambliu „Žilvinas“, o 19.30 val. vyks atlikėjo Justino Mažūno pasirodymas. 20 val. susirinkusiuosius džiugins didžėjus.
Šeštadienį 17 val. „Moliūgų pievoje“ vyks kūrėjų apdovanojimai, 17.30 val. – įžiebimas, 18 val. – vakarinis koncertas, o po jo gros didžėjus.
Penktadienį ir šeštadienį šioje teritorijoje veiks pramogos vaikams – karuselės ir traukinukas, veiks mugė, lankytojams taip pat bus sukurta zona, kurioje galės nusifotografuoti moliūgų šviesoje.
Mažyliams skaitys knygas
Šiandien I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks skaitymai – tėveliai mažiesiems skaitys knygas. 10 val. ir 11 val. skaitys rašytojas ir literatūrinio žurnalo „Laimiukas“ vyr. redaktorius Virgis Šidlauskas. Skaitymai skirti ikimokyklinio amžiaus vaikams. Reikalinga registracija telefonu (0 46) 412 533.
Taip pat šiandien 16.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks kūrybinė-literatūrinė diskusija „Du dalgiai“. Renginio metu bus pristatoma Vytauto Čepo kūrybinė veikla, jo tekstuose atsiveriantis žmogaus, visuomenės ir kultūros santykis.
Dar vienas renginys šiandien vyks Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus Klaipėdos galerijoje (Bažnyčių g. 6) 17 val. – čia bus atidaroma Aušros Mačiulaitienės juvelyrikos parodos „Lobis / Treasure“ ir Miglės Križinauskaitės fotografijų parodos „Tarp-būviai“ atidarymas.
Į koncertą šiandien pakvies ir Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“. Koncertas vyks 18.30 val. Dovilų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai.
Aptars „Frankenšteiną“
Šeštadienį 11 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks knygų klubo „Kitame sakinyje“ susitikimas. Šį mėnesį skaitomas Mary Shelley romanas „Frankenšteinas“.
Taip pat šeštadienį I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Meno terapijos užsiėmimas 6–8 metų vaikams su Sandra Kybransaite.
Užsiėmimuose kviečiami dalyvauti vaikai, turintys specialiųjų poreikių, patiriantys elgesio ir emocinių sunkumų, gaunantys socialinę paramą, migrantai, užsieniečiai bei piliečiai, grįžę gyventi į Lietuvą.
