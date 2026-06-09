 Vairuotojai, dėmesio: uždaromas eismas šiuo tiltu

Vairuotojai, dėmesio: uždaromas eismas šiuo tiltu

2026-06-09 09:11
Pranešimas spaudai

Pabaigos link artėjant Pietrytinio aplinkkelio pirmojo etapo darbams, nuo birželio vidurio iki rugsėjo, dėl jungiamųjų kelių įrengimo, uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės (HE) tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kuomet eismo intensyvumas pats mažiausias.

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Uždaroma atkarpa

„Kaune statomi tiltai ir viadukai, kitos svarbios jungtys. Suprantame, kad dabar suplanuoti darbai ties Kauno hidroelektrine sukels nemažai pasipiktinimo ir nepatogumų, bet noriu vairuotojų paprašyti kantrybės bei supratingumo. Netolimoje ateityje turėsime patogų aplinkkelį, kuris padės mažinti ir spūstis, ir ženkliai pagerins susisiekimą pietrytinėje miesto dalyje“, – primena Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Suprantame, kad dabar suplanuoti darbai ties Kauno hidroelektrine sukels nemažai pasipiktinimo ir nepatogumų.

Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 d. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą.

Nors eismas per Kauno HE tiltą bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves.

„Pirmasis etapas pasiekė finalinę stadiją. Aplinkkelis nuo įrengto transporto mazgo ties Amalių pervaža iki hidroelektrinės beveik užbaigtas. Liko tik sujungti naujus kelius su T. Masiulio gatve. Kauno HE tiltas uždaromas būtent vasarą, prasidėjus vaikų atostogoms ir keliuose sumažėjus eismo intensyvumui. Visus darbus numatyta užbaigti iki naujų mokslo metų pradžios“, – tikina Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Užbaigiamas pirmasis etapas

Pirmąjį Pietrytinio aplinkkelio statybos etapą iš viso sudaro 3 atkarpos. Prieš dvejus metus ties Amalių pervaža atverta pusantro kilometro atkarpa su naujais viadukais, žiedinėmis sankryžomis, pėsčiųjų ir dviračių takais bei atnaujintais požeminiais tinklais.

Po geležinkeliu ir viadukais esantys tuneliai skirti ne tik R. Kalantos g. eksploatavimui, bet ir naujai įrengtam Ateities plento tęsiniui, kuris jau vasaros pabaigoje susijungs su tolesne trasa Kauno hidroelektrinės (HE) link.

Pratęsus pirmojo etapo darbus nuo M. Gimbutienės g. iki pat Kauno HE, likusiose aplinkkelio atkarpose įrengtos požeminės komunikacijos, šviesoforai, kelio pagrindai su asfalto danga, jungiamosios gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, viadukas bei atraminė sienutė šlaitams sutvirtinti.

Laukia daugiau darbų

Iš viso Pietrytinio aplinkkelio projektą sudaro 4 etapai. 11 kilometrų kelias sujungs magistralę A1 su „Via Baltica“ trasa Varšuvos kryptimi.

Įgyvendinus visą projektą, pagrindinėse Petrašiūnų gatvėse sumažės pravažiuojančio eismo srautai. Tai padės sumažinti triukšmą ir oro taršą, o gyvenamoji aplinka taps komfortiškesnė.

Šiame straipsnyje:
Kauno hidroelektrinės tiltas
uždaromas eismas
remonto darbai

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klausimas
roku pl patemps ateity tokius kruvius ?kas nors maste....?
2
0
Jonas
Būtų įdomu pamatyti projektą ar maketą galutinio rezultato, manau kad jo dar niekas nematė ir nežino
7
0
idomu ar
papasakosite tautai kiek laiko truko tas aplinkelio darbas ir kiek zmoniu per diena prie tu darbu dirbo,prasau vidurki ne sedinciu o dirbanciu paviersinti.Manau ne vienam kaunieciui zandikaulis atveps nuo suzinotubdatbo tempu ir ypac kainos.
14
-5
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