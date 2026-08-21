 Paviešino gatvės vaizdus: stabdžiau kitus automobilius ir rodžiau

Paviešino gatvės vaizdus: stabdžiau kitus automobilius ir rodžiau

2026-08-21 09:46 kauno.diena.lt inf.

„Kauno dienos“ redakcija sulaukė skaitytojos laiško dėl perkastos Kaišiadorių gatvės Kaune.

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„Noriu paprašyti paviešinti nuotraukas, kaip palikta perkasta Kaišiadorių gatvė Kaune ties 85 namu: paliktas apie 10 ar net gilesnis griovys. Man tik dėl laimingo atsitiktinumo (važiavau lėtai) pavyko sustabdyti automobilį prieš pat paliktą griovį, kuris nepažymėtas jokiais kitais ženklais, tik šone paliktais stulpais (jokio greičio mažinimo ženklo, nieko). Prieš mane vienas „Volkswagen“ markės automobilis jau buvo prakirtęs tris  padangas“, – rašė moteris, teigusi, kad problemų kilo ir kitų transporto priemonių vairuotojams.

„Man prie „Volkswagen“ sustojus, atvažiavęs „Citroen“ taip stipriai pašoko ant perkastos gatvės dalies, kad vairuotojas irgi sustojo patikrinti automobilio, bet nusprendė važiuoti toliau. „Volkswagen“ vairuotojas, berods, skambino policijai, žadėjo atsiųsti ekipažą, bet per gerą pusvalandį taip niekas ir neatvyko. Kol stovėjau prie perkastos gatvės, važiavo apie 20 automobilių, juos tiesiog stabdžiau ir rodžiau, kad važiuotų lėtai, nes prakirstos padangos būtų garantuotos. Galiausiai nieko nesulaukusi, nutempiau vieną ženklą per vidurį griovio ir palikau. Vairuotojai priversti sustoti ir lėtai pervažiuoti griovį. Klausimas kelininkams – kaip patys vertintų tokį savo darbą?“ – laiške su atsiųstomis nuotraukomis klausė kaunietė.

Primename, kad vairuotojai Kaune turėtų būti atidesni ir kantresni, nes mieste vyksta ne vienos gatvės remonto darbai. Artėjant rudeniui ir rugsėjo pirmąsias savaites Kauno, kaip ir kitų miestų, gatvėse dėl padidėjusio mašinų srauto dažniausiai susidaro ilgos automobilių spūstys. 

Portalas kauno.diena.lt dėl Kaišiadorių gatvės būklės uždavė klausimus Kauno miesto savivaldybės atstovams. Gavus atsakymus, publikaciją papildysime.

 

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Šiame straipsnyje:
gatvė
gatvės remontas
Kaišiadorių gatvė
skaitytojo naujiena

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Komentarai

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Kad
kelininkai ''ispindeje'' tai man seniai aisku ,betr kodel keliu policijiai DZIN man iki siu dienu vis neaisku.
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Ručys Žilvinas
Ir tai tik vienetai paviešina. O vagiui žudikui merui ir tarybai nusispjauti kaip ir vagiui pakalniškiui ir jo gaujai. Ne kalniukas padaromas, o duobė kuri dar ir gilės o dėl lietaus paveiks aplinkinį asfaltą kuris po asfaltavimo darbų įsmigs, tai jau senas nusikaltimo būdas kurį daugelį metų toleruoja-vysto nusikaltimus-apvaginėja miestą ir miesto svečius ) , kad gadintumėtės savo transportą ir patirtumėt nuostolius, o kitur kalnus daro ( gadinti jūsų transporto priemones , teršti orą ne tik degalais bet ir stabdžių dulkėmis, taip pat kuro deginimu ir triukšmo kėlimui vėl sukeliant apsukas . Tas pats ir su nuimtomis žaliomis lentelėmis posūkiui) iš asfalto tipo greičio mažinimui ir papildomai vagia ženklų įrengimui, projektavimui. Dar palaukit , pamatysit po kiek laiko užasfaltuos.
2
0
>Galimai \\.//
>>>žmoga kažko pavartojęs.
1
0
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