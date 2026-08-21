Paviešino gatvės vaizdus: stabdžiau kitus automobilius ir rodžiau

„Noriu paprašyti paviešinti nuotraukas, kaip palikta perkasta Kaišiadorių gatvė Kaune ties 85 namu: paliktas apie 10 ar net gilesnis griovys. Man tik dėl laimingo atsitiktinumo (važiavau lėtai) pavyko sustabdyti automobilį prieš pat paliktą griovį, kuris nepažymėtas jokiais kitais ženklais, tik šone paliktais stulpais (jokio greičio mažinimo ženklo, nieko). Prieš mane vienas „Volkswagen“ markės automobilis jau buvo prakirtęs tris padangas“, – rašė moteris, teigusi, kad problemų kilo ir kitų transporto priemonių vairuotojams.
„Man prie „Volkswagen“ sustojus, atvažiavęs „Citroen“ taip stipriai pašoko ant perkastos gatvės dalies, kad vairuotojas irgi sustojo patikrinti automobilio, bet nusprendė važiuoti toliau. „Volkswagen“ vairuotojas, berods, skambino policijai, žadėjo atsiųsti ekipažą, bet per gerą pusvalandį taip niekas ir neatvyko. Kol stovėjau prie perkastos gatvės, važiavo apie 20 automobilių, juos tiesiog stabdžiau ir rodžiau, kad važiuotų lėtai, nes prakirstos padangos būtų garantuotos. Galiausiai nieko nesulaukusi, nutempiau vieną ženklą per vidurį griovio ir palikau. Vairuotojai priversti sustoti ir lėtai pervažiuoti griovį. Klausimas kelininkams – kaip patys vertintų tokį savo darbą?“ – laiške su atsiųstomis nuotraukomis klausė kaunietė.
Primename, kad vairuotojai Kaune turėtų būti atidesni ir kantresni, nes mieste vyksta ne vienos gatvės remonto darbai. Artėjant rudeniui ir rugsėjo pirmąsias savaites Kauno, kaip ir kitų miestų, gatvėse dėl padidėjusio mašinų srauto dažniausiai susidaro ilgos automobilių spūstys.
Portalas kauno.diena.lt dėl Kaišiadorių gatvės būklės uždavė klausimus Kauno miesto savivaldybės atstovams. Gavus atsakymus, publikaciją papildysime.
(be temos)
(be temos)
(be temos)