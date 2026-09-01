Naujas aplinkkelis Kaune sukėlė diskusijų audrą

Jau savaitę Kaune eismas į pagrindinę šalies magistralę A1 organizuojamas kitaip. Atidarytas Pietrytinis aplinkkelis, tad vairuotojams tenka pratintis prie naujos tvarkos. Dešimtmečius pagrindine arterija buvęs Ateities plentas tapo šalutine gatve – ji pervadinta į Ateities gatvę, o šalia nutiestas naujas Ateities plentas.
„Ateities plentas skirtas tranzitiniam eismui, Ateities gatvė liko gyventojams. To ir siekėme, kad kuo mažiau tranzitinio transporto būtų arčiau gyventojų. Tai gelbėja kvartalus nuo didelių transporto srautų“, – sakė Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Naujasis plentas – tiesus kelias važiuojant nuo Kauno hidroelektrinės iki pat magistralės A1. Tačiau visiškai naujai įrengtas plentas kelia sumaištį – naujos gatvės klaidina, o aiškių krypčių nuorodų trūksta.
„Papildomai ženklų užsakėme, bus nuorodos į Vilniaus, Marijampolės pusę, tad orientuotis bus paprasčiau. Kiekviename mazge reikia pagalvoti, kur važiuoti“, – aiškino M. Matusevičius.
Nors vairuotojai sako, kad aplinkkelis gerokai palengvino keliones, jie išskiria vieną probleminę vietą prie hidroelektrinės – per trumpą greitėjimo juostą.
„Šitas išvažiavimas per trumpas, greitėjimo juosta galėtų būti ilgesnė. Dideli kamščiai būna. Kas žiemą bus? Per daug stati įkalnė, ten bus košmaras“, – sakė vyras.
„Sutvarkė. Mes iš Vaišvydavos – labai gerai“, – džiaugėsi moteris.
„Čia nuo Petrašiūnų tuos meistrus reikia ant kuolo pasodinti. Turėjo kažkaip kitaip sugalvoti. Čia dabar nieko nėra, bus nežmoniški kamščiai ir avarijų“, – piktinosi vairuotojas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Kas pasikeitė? Pagreitėjo – kokia 15 minučių tikrai“, – pasakojo kaunietis.
„Šitas įvažiavimas nuo Petrašiūnų – bus problemų“, – svarstė moteris.
„Verkia kiti, kad į Pažaislį negali nusukti. Nesunku apsisukti“, – sakė vyras.
Specialistai aiškina, kad galimybių pailginti greitėjimo juostą nebuvo.
Transporto skyriaus vedėjas teigė, kad problema žinoma. Bus stebima, kokia situacija susidarys rugsėjį, ir sprendžiama, kaip keisti eismo srautus.
„Butelio kaklelį turime prie Raudonojo Kryžiaus gatvės, ten laukimas ilgesnis. Reikėtų palaukti rugsėjo. Žiūrėsime, ką galime pakeisti. Tas nuvažiavimas trumpokas, norėtųsi ilgesnio“, – komentavo M. Matusevičius.
Nors pagrindiniai darbai baigti, pokyčių čia dar bus. Kitąmet tarp Palemono ir T. Masiulio gatvių planuojama įrengti dar dvi eismo juostas. Keisis eismas ir ties Kauno hidroelektrine.
Galiausiai apie 11 kilometrų ilgio kelias sujungs magistralę A1 su „Via Baltica“ Varšuvos link.
„Numatytas dar vienas tiltas. Greitu metu pradėsime projektuoti dar vieną tiltą ties HES“, – sakė Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.
Kol savivaldybė planuoja, darbus stebi Statybos inspekcija. Jau anksčiau dėl šio Pietrytinio aplinkkelio buvo gauta pastabų, tačiau darbus užbaigti leista.
„Projektiniai sprendiniai neatitinka teritorijų planavimo sprendinių, fiksuotas pažeidimas. Teritorijų planavimo dokumentuose numatytas keturių eismo juostų kelias, o projekte – dvi eismo juostos“, – aiškino Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos skyriaus vedėjas Edmundas Danilevičius.
Baudų savivaldybė negavo, tačiau yra įpareigota netikslumus ištaisyti iki kitų metų.
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