Kylant Milikonių kalnu – neeilinė kliūtis

Vaizdo įrašu pasidalyta feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“.
Įrašo autoriaus teigimu, šuo buvo su antkakliu ir priminė Jorkšyro terjerą arba šios veislės mišrūną. Vis dėlto tiksliai nustatyti gyvūno veislės vien iš vaizdo negalima.
Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ vaizdo įrašas.
Pasak įrašo autoriaus, su neeiline kliūtimi kelyje susidūrę vairuotojai ne kartą stojo ir mėgino šunį paimti, tačiau šis žmogaus neprisileisdavo.
„Daug žmonių stojo ir bandė paimti į rankas, bet staigiai bėga į šoną, o paskui vėl grįžta į juostą“, – rašoma socialiniame tinkle.
Toks gyvūno elgesys judriame kelyje kėlė realų pavojų ne tik pačiam keturkojui, bet ir vairuotojams. Netikėtai į važiuojamąją dalį išbėgęs gyvūnas gali priversti automobilio vairuotoją staigiai stabdyti ar keisti važiavimo trajektoriją, taip sukeliant avarinę situaciją.
Vaizdo įrašu pasidalijęs pilietiškas vyras nurodė, kad netoli incidento vietos apsisukinėjo policijos automobilis.
„Gal galimai pagavo, nes dešinėje bėganti moteris – iš policijos ekipažo“, – svarstė įrašo autorius.
Ar pareigūnams iš tiesų pavyko gyvūną sugauti ir kam jis priklauso, kol kas neaišku.
„Šį vaizdo įrašą pamatę gyvūno šeiminkai galėtų skambinti 112“, – raginimu įrašą užbaigė kaunietis.
(be temos)