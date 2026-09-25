Kaune ruošiamasi istoriniam pokyčiui – paaiškėjo, kiek ši svajonė kainuos

Kaune, Laisvės alėjoje, anksčiau buvo bėgiai. Čia važinėjo vadinamosios konkės – arklių traukiami tramvajai. Tramvajaus mieste nėra jau apie šimtą metų.
Prieš trejus metus Kaunas, siekdamas modernizuoti miesto viešąjį transportą, vėl grįžo prie tramvajaus idėjos. Praėjusią savaitę miesto taryba tam pritarė, prasideda projektavimo darbų pirkimas.
Gyventojų nuomonės šiuo klausimu – skirtingos.
„Yra susisiekimas, bet tramvajaus nėra. Susisiekimas būtų geresnis“, – sakė moteris.
„Kam jis čia reikalingas? Visai nereikalingas. Žmonės neturi iš ko valgyti nusipirkti, o jūs apie tramvajus“, – piktinosi kita moteris.
„Man tikrai nereikia“, – teigė vyras.
„Tramvajus labai papuoštų miestą“, – sakė praeivė.
„Oi, man atrodo, kad dar ne. Sumažėję daug žmonių, išvykę. Kur tas tramvajus?“ – svarstė moteris.
„Labai daug žmonių važinėja, kas į darbus, galbūt gerai“, – kalbėjo kita moteris.
„Aišku, reikia. Net latviai turi seniai, mes atsilikę. Matijošaičiui gėda“, – teigė vyras.
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Kauno savivaldybė sako, kad numatytos kelios tramvajaus trasos. Pirmoji būtų maždaug 10 kilometrų ilgio.
„Pradėti reikėtų nuo trasos Šiaurės prospektu, Savanorių prospektu iki Kauno pilies. Prasidėtų įrengimas, depo įrengimas, statyba“, – pasakojo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Šiandien Kaune darbininkai lopo gatves ir šaligatvius, tačiau dėl tramvajaus viską reikėtų ardyti.
„Reikės rekonstruoti gatves, įsirengti kontaktinį tinklą, pastatyti depą. Darbų daug. Manome, kad tai gali užtrukti 4–5 metus“, – aiškino M. Matusevičius.
Miesto opozicija sako, kad jokie skaičiavimai nerodo tramvajaus naudos. Esą miestai, kurie turi tramvajų, didelės naudos negauna.
„Tai Suomijos ir Lenkijos pavyzdys. Viešuoju transportu daugiau pradėjo naudotis 6,6 proc. žmonių, o tai reiškia, kad nemokamas viešasis transportas būtų geresnė alternatyva tramvajui“, – teigė LVŽS frakcijos Kauno taryboje seniūnė Vaida Pranarauskaitė.
Tačiau jau aiškėja, kokio ilgio tramvajai atsiras Kaune.
„Tramvajų yra įvairiausių ilgių. Kaune galėtų būti apie 30 metrų tramvajai, kurie patenkintų esamus srautus“, – sakė M. Matusevičius.
Yra sakančių, kad Kaunas per mažas miestas turėti tramvajų, čia nėra tiek keleivių. Tačiau, anot „Kauno autobusų“ vadovo, tai netiesa.
„Orientuojamės į klientą. Tramvajus papildytų ir uždengtų tam tikrus maršrutus, kurie didžiausi, aktualiausi, kur didžiausias srautas. Būtų galima visą schemą valdyti“, – aiškino „Kauno autobusų“ generalinis direktorius Mindaugas Tarasevičius.
Svarstoma, kad jeigu tramvajus pasiteisintų, tinklas būtų plečiamas.
„Šilainiai, Dainava, Aleksotas – atkarpos, kur žmonės daug keliauja, jos pačios aktualiausios“, – pasakojo M. Tarasevičius.
Tačiau miesto taryboje kyla klausimų dėl tramvajaus kainos, nes galutinė suma nėra įvardijama.
„Nelabai suprantama, kam atliktas darnaus judumo planas, nesilaikoma trasos. Antras klausimas – o iš kokių finansavimo šaltinių bus daroma? Viskas kabo ore“, – teigė V. Pranarauskaitė.
Neoficialiais duomenimis, tramvajus Kaune gali kainuoti nuo 220 iki 270 mln. eurų. Be pagalbos Kaunas tokios sumos skirti negali. Susisiekimo ministras sako, kad čia gelbėtų europiniai pinigai.
„Vertinsime, kokios galimybės iš Europos Sąjungos finansavimo. Iš biudžeto nevertiname, tik apie ES finansines galimybes, jeigu būtų“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Dėl Kauno užmojų bus keičiami ir įstatymai.
„Greičiausiai teks keisti Kelių įstatymą, Kelių eismo taisykles, vertinsime kitus galimus variantus“, – aiškino J. Taminskas.
Ministro teigimu, tramvajus galėtų padėti spręsti ir eismo spūsčių problemą.
„Tikrai Lietuvai, Kaunui, Vilniui tramvajus būtų vienas iš variantų mažinti spūstis“, – teigė J. Taminskas.
Jeigu viskas vyktų pagal planą, tramvajus Kaune galėtų važiuoti 2033-iaisiais.
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