Grupės daina pasirodė 2011 m., tad praėjo jau 15 metų. Neseniai daina išpopuliarėjo vėl, daugiausiai socialinio tinklo „TikTok“ dėka.
Vartotojai, kurdami vaizdo įrašus, gali užsidėti šią dainą kaip foninę muziką. Dėl sėkmingo algoritmo milijonai žmonių ir prisiminė šią dainą.
Tačiau jos žodžiuose užkoduota kraupi žinutė.
Pirmuose posmuose dainuojama apie atsiskyrėlį vaikiną Robertą. Daina iš pažiūros – nekalta, tačiau pasigirdus priedainiui, paaiškėja alegorija į JAV ginklų problemą.
„All the other kids with the pumped up kicks / You better run, better run, outrun my gun /
All the other kids with the pumped up kicks / You better run, better run faster than my bullet“, – dainuojama angliškai.
Išvertus į lietuvių kalbą, skambėtų maždaug taip:
„Visi vaikai su brangiais bateliais / Geriau bėkit, bėkit, pabėkit nuo mano ginklo / Visi vaikai su brangiais bateliais / Geriau bėkit, bėkit greičiau nei mano kulkos“.
Pagal dainos prasmę vaikinas svarsto išpuolį mokykloje. Tai labai svarbi žinutė, mat parodoma, kad JAV ginklų problema, dėl kurios kyla daug diskusijų, tebėra aktuali praėjus 15 metų.
Paskutinės aukų pareikalavusios šaudynės JAV įvyko 2026 m., rugsėjo 2 d. Pradinėje mokykloje 19-metis įsiveržė į pastatą, sužalojo darbuotoją ir nusišovė.
Incidentas įvyko ir 2026 m., rugsėjo 19 d., Notre Damo universitete. Sužeisti du žmonės, tarp jų – pareigūnas.
Daina „Youtube“ platformoje yra surinkusi daugiau nei 1,2 milijardų peržiūrų.
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