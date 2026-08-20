Statybininkai alaus daryklos rūsyje aptiko aukso lobį

Lobis rastas Belgijoje, Sint Gillis Dendermonde mieste. Apie tai rašo leidinys „New York Post“.
Pranešama, kad aukso lobis rastas, kai vyko kanalizacijos vamzdžių tiesimo darbai. Darbininkai ardė pastato pamatus ir pamatė paslėptas monetas. Visą rastą lobį darbininkai perdavė policijos pareigūnams.
Rastas auksas dabar yra „CAW Oost-Vlaanderen“ organizacijoje. Ji užsiima socialine pagalba Dendermondo miesto gyventojams. Teigiama, kad lėšos bus skirtos labdarai.
Kam priklauso auksas ir kaip jis ten pateko – nežinia.
(be temos)
(be temos)
(be temos)