 Statybininkai alaus daryklos rūsyje aptiko aukso lobį

Statybininkai alaus daryklos rūsyje aptiko aukso lobį

lobio vertė – 9 mln. eurų
2026-08-20 18:07
Parengta pagal užsienio spaudą

Statybininkai buvusios alaus daryklos rūsyje aptiko auksinių monetų ir aukso luitų. Lobio vertė – net devyni milijonai eurų.

<span>Statybininkai alaus daryklos rūsyje aptiko aukso lobį</span>
Statybininkai alaus daryklos rūsyje aptiko aukso lobį / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Lobis rastas Belgijoje, Sint Gillis Dendermonde mieste. Apie tai rašo leidinys „New York Post“.

Pranešama, kad aukso lobis rastas, kai vyko kanalizacijos vamzdžių tiesimo darbai. Darbininkai ardė pastato pamatus ir pamatė paslėptas monetas. Visą rastą lobį darbininkai perdavė policijos pareigūnams.

Rastas auksas dabar yra „CAW Oost-Vlaanderen“ organizacijoje. Ji užsiima socialine pagalba Dendermondo miesto gyventojams. Teigiama, kad lėšos bus skirtos labdarai.

Kam priklauso auksas ir kaip jis ten pateko – nežinia.

Šiame straipsnyje:
aukso lobis
alaus darykla
Sint Gillis Dendermonde
auksinės monetos
statybininkai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Edvis
Man atrodo cia tiesiog belgisko straipsnio nuoroda copy/paste o straipsni tingejo verst 🤣🤣🤣
0
0
🟩⬜
Beje, nieko sau, organizacija jau prigriebė ! O gal yra tos daryklos statytojų palikuonių kur nors !? Gal.ir 100 koks dar gali susirasti ? Paslėpė tai visvien statytojas, savininkas ? Gal ir raštelį dar paliko, tik "neranda" ? Kažkas gi statė tą daryklą ?
0
-1
🟩⬜
Tai bent info ! Kurių metų.pamatai ? O.monetos ? Tai jau radybų ir genais nėra procentų !? Atėmė auksą iš darbininkų ! Tai jau viskas ! Kur tie 20-30% radybų ??? Gal spėjo įsimesti į kišenes ? Tikėsimės
0
0
Visi komentarai (13)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų