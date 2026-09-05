Neįtikėtina: šie drambliai urvuose užsiima kalnakasyba

Šiose teritorijose gauti reikiamų mineralų gali būti labai sudėtinga, tad drambliai keliauja į Kitumo olą ir ieško ten druskos.
Pačią olą, kuria galima nusileisti 200 m gilyn į kalną, suformavo senovėje išsiveržusi lava. Urvuose taip pat rasta įrodymų, jog jais naudojosi vietinės žmonių bendruomenės ir naudojo tas vietas kaip ypatingas, ceremonijoms skirtas erdves. Tačiau tai dar ne visos įdomybės – drambliai Kitumo olą jau ilgą laiką naudoja kaip kasyklas.
Ieško druskos
Elgono kalno apylinkes dažnai skalauja lietūs. Ten lyja taip dažnai, kad iš vulkaninių uolienų, kurios įprastai yra labai turtingos mineralais, išplaunamos visos medžiagos.
Tuo tarpu oloje, po kalnu, slypinčių mineralų nepasiekia joks lietus. Ieškodami daug natrio turinčios druskos čia drambliai ir keliauja.
Drambliams, kaip ir daugeliui kitų gyvūnų, mineralai reikalingi norint palaikyti fiziologinį balansą. Natris jų mityboje atlieka svarbią funkciją. Tad apie 300 šių milžinų, kuriems Elgono kalnas yra namai, keliauja į olas, kad patenkintų natrio poreikį. Ir tą daro naktimis.
Pasiekę Kitumo olas, drambliai su savo straubliais tiesiog pagriebia palaidus akmenis. Jeigu palaidų akmenų nėra, ilčių ir jėgos pagalba drambliai nulaužia olos vidinės sienos gabalus. Tokia unikali kalnakasyba, ypač kai joje dalyvauja 300 dramblių, keičia olą ir pokyčiai plika akimi matomi visiems Kitumo olos lankytojams.
Įdomu ir tai, kad šios druskos kasyklos po Elgono kalnu puoselėja ir ugdo dramblių visuomenę.
Mineralų turtingi urvai atlieka susirinkimų vietos vaidmenį ir pritraukia kaimenes iš aplinkinių vietovių. Tokių susirinkimų dėka vystomi socialiniai santykiai, poruojamasi, dalijamasi informacija apie resursus ir kur jų rasti.
Kylantys iššūkiai
Aplink Elgono kalną esančiose ekosistemose seniau gyveno daug daugiau dramblių. Skaičiuojama, kad iš gretimos Kenijos atkeliaujančių žinduolių skaičius siekia apie 300. Tuo tarpu Ugandoje dramblių beveik nėra, tad vietinių „gyventojų“ Elgono kalnas neturi.
Siekiant didinti ir apsaugoti dramblių populiaciją regione susiduriama su nemažai iššūkių. Aplink Elgono kalną gyvena daug žmonių, regione gausu komercinės veiklos, aktyvi ūkininkystė. Pačios didžiausios grėsmės, kurios gali pakenkti druskos kasyba užsiimančiams drambliams, yra miškų kirtimas ir žmonių–dramblių konfliktai.
Siekiant apsaugoti šiuos nepaprastus ir unikalius padarus pradėtas „Elgono Kalno Dramblių projektas“, kuris siekia išsaugoti dramblių bandas ir jų išskirtinį elgesį.
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