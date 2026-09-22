Moteris aptiko slapta į jos namą įsikrausčiusį kaimyną

Apie šią istoriją pranešė leidinys „The Sun“.
Moteris pasakojo, kad 2013 m. su mažu sūnumi atsikrausčiusi į naują rajoną ji susidraugavo su kaimynu Paulu Girlingu. Vyras buvo vienišas, tad K. Scase kviesdavosi jį arbatos, vakarienės bei kartu žiūrėti filmų ar televizijos laidų.
Vyras puikiai sutarė su jos šešiamečiu sūnumi ir dažnai su juo žaisdavo.
Vieną dieną K. Scase kartu su sūnumi išvyko aplankyti sesers. Ji paprašė P. Girlingo pasilikti jos namuose bei prižiūrėti šunį. Tačiau netrukus kita kaimynė jai pranešė, kad šis vyras į namus vedžiojosi pašalinius žmones. P. Girlingas viską neigė, tačiau moteris pakeitė spynas ir nutraukė su juo ryšius.
Netrukus moteris vėl išvyko iš namų. Grįžusi ji pamatė, kad galinės durys išlaužtos, o stiklinės terasos durys – išdaužtos. Moteris nedelsdama iškvietė policiją.
Atvykę pareigūnai apieškojo namą ir palėpėje rado dėžių, kuriose buvo vištienos kaulų, šampūno, dušo želė bei butelių su šlapimu. Paaiškėjo, kad visi šie daiktai priklausė P. Girlingui.
Išsigandusi K. Scase apsistojo pas seserį, o kitą dieną gavo žinią, kad jos namas dega. Gaisras buvo užgesintas, tačiau lauko durys apdegė.
Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai parodė, kad padegėjas – P. Girlingas. Jis buvo suimtas ir nuteistas šešerius metus kalėti.
K. Scase, nepaisant nuosprendžio, iš šių namų išsikraustė. Moteris pripažino, kad ši patirtis ją pakeitė. „Daugiau niekada nebegalėsiu taip draugiškai bendrauti su kaimynais“, – tvirtino ji.
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