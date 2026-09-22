 Keturios brangiausios pasaulyje monetos

Keturios brangiausios pasaulyje monetos

2026-09-22 21:54 kauno.diena.lt inf.

Kartais viena ypatinga moneta gali būti pats didžiausias turtas. Pasaulyje gausu įvairių kolekcijų, tačiau šios keturios monetos – ypatingos, rašoma austincoins.com portale.

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Keturios brangiausios pasaulyje monetos / Asociatyvi magnific nuotr.

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1933 m. Šv. Gaudeno dvigubas erelis

Originaliai ši moneta buvo nukaldinta kaip 20 dolerių vertės pinigas. Jam dizainą sukūrė Augustus Saint-Gaudens. Ekspertų bendruomenė mano, kad tai yra bene gražiausia moneta pasaulyje. Jų išliko vos saujelė, todėl vienos monetos vertė siekia daugiau nei 20 mln. JAV dolerių.

1794–1795 m. Laisvų plaukų sidabrinis doleris

Tai dar vienas brangus ir retas pinigas. Taip iš dalies yra dėl to, kad tai pirmas doleris, kurį sukūrė ir patvirtino JAV vyriausybė. Išliko jų vos keli šimtai, o vieno vertė siekia daugiau nei 13 mln. Dolerių.

1787 m. Brašerio dublonas

Dar žinomas kaip Ispaniškasis dublonas, ši reta, auksinė moneta buvo nukalta 1787 m. ir buvo verta 16 dolerių. Pinigo vertė didelė, nes tai buvo pirmoji auksinė moneta, nukaldinta JAV rinkai. Ją sukūrė Ephraim Brasher, garsus Niujorko auksakalys. Jos vertė – daugiau nei 9,9 mln. Dolerių.

Edvardo III-ojo Florino Angliškoji moneta

Tai labai senas, auksinis pinigas, nukaldintas 1344 m. Jis pavadintas Anglijos karaliaus Edvardo III garbei, mat jo įsakymu pinigas ir atsirado. Šių monetų pasaulyje tėra vos trys, todėl jos – nepaprastai retos ir vertingos. Rinkoje pinigas vertinamas daugiau nei 6,8 mln. Dolerių.

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