Į gaisrą skubėjęs ugniagesys gavo baudą už greičio viršijimą

Į gaisrą skubėjęs ugniagesys sulaukė kolegų sveikinimų ir palengvėjimo – 55-erių vyrą teismas išteisino.
„Nuo mano pečių nukrito didžiulis akmuo. Tikiuosi, kad šiąnakt galėsiu gerai išsimiegoti. Ne taip, kaip praėjusią naktį“, – sakė ugniagesys Ray Lange.
Pernai gegužę savanoris ugniagesys gavo pranešimą apie gaisrą pradinėje mokykloje. Vokiečiui buvo aišku viena – kiekviena minutė svarbi. Jis su kolega sėdo į gaisrinę ir išvyko.
„Turime perspėjimo programėlę. Joje pamačiau pranešimą apie gaisrą“, – pasakojo vyras.
Ugniagesys stengėsi kuo greičiau pasiekti įvykio vietą. Tuomet 30 km/val. zonoje jį užfiksavo greičio matuoklis. Gelbėtojas važiavo 69 km/val. greičiu – 39 km/val. greičiau, nei buvo leistina.
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Iš pradžių vyras nesijaudino. Buvo įjungti švyturėliai ir sirena. Vokietis buvo įsitikinęs, kad elgėsi teisėtai.
„Kelių eismo taisyklių 35 ir 38 straipsniai labai aiškiai nurodo, kad reaguojant į ekstremalias situacijas su specialiosiomis išimtimis, tai yra su įjungta sirena ir mėlynais švyturėliais, mums netaikomos kelių eismo taisyklės. Tai reiškia, kad mums leidžiama važiuoti priešinga kryptimi vienpusio eismo gatve, važiuoti degant raudonam šviesoforo signalui ir viršyti leistiną greitį“, – aiškino priešgaisrinės tarnybos vadas Gunnar Ullmann.
Tačiau miesto viešosios tvarkos biuras į situaciją pažvelgė kitaip ir išsiuntė vokiečiui pranešimą: 369 eurų bauda, du baudos taškai vairuotojo pažymėjime ir vieno mėnesio draudimas vairuoti. Ugniagesys sprendimą apskundė teismui.
„Peržiūros metu buvo atsižvelgta į savanorišką tarnybos pobūdį ir operacijos aplinkybes. Tačiau viešosios tvarkos biuras priėjo prie išvados, kad šiuo konkrečiu atveju šie aspektai neatleidžia nuo teisinių pasekmių“, – teigė miesto tarybos narys Nico Graubmann.
Galiausiai miesto atstovai pareiškė, kad galėjo kilti pavojus kitiems eismo dalyviams. Tačiau ugniagesys tikino, jog toje vietoje žmonių apskritai nebuvo. Tai patvirtino ir liudininkai.
Teismas priėmė sprendimą ugniagesio naudai. Įdomiausia tai, kad teisėjai nustatė, jog 30 km/val. greičio ribojimas toje vietoje teisiškai net negaliojo.
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