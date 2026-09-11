 Aštuonmetė mergaitė po tragiškos avarijos išgelbėjo draugus

Aštuonmetė mergaitė po tragiškos avarijos išgelbėjo draugus

2026-09-11 17:44
Parengta pagal užsienio spaudą

Aštuonerių metų mergaitė išgelbėjo draugus po tragiškos avarijos, kuri įvyko JAV, Indianos valstijoje.

<span>Aštuonmetė mergaitė po tragiškos avarijos išgelbėjo draugus</span>
Aštuonmetė mergaitė po tragiškos avarijos išgelbėjo draugus / Asociatyvi T. Urbelionio/BNS nuotr.

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Apie tai rašo leidinys „People“.

Skaudi nelaimė įvyko rugpjūčio 29 dieną Paiko apygardoje. Vairuotoją, kurio pavardė neskelbiama, persekiojo policija. Vyras nestojo ir bėgo nuo pareigūnų.

Sankryžoje persekiojamas automobilis susidūrė su 41-erių metų Amandos Wertman vairuojama mašina. Moteris iš ekskursijos važiavo su penkerių metų sūnumi Theodore, aštuonerių metų dukra Michaela ir dviem jos bendraklasiais – Amelia Freeland ir Oaklie Disney.

Po stipraus smūgio nusikaltėlio „Toyota Camry“ užsiliepsnojo, o automobilis su moterimi ir vaikais apsivertė. Nepaisant sužeidimų, Amelia sugebėjo atsisegti saugos diržą. Tada ji atsegė draugų saugos diržus ir padėjo Theodore išlipti iš automobilio.

„Toyota Camry“ vairuotojo ir Amandos Wertman gydytojams išgelbėti nepavyko. Michaela buvo nuvežta į ligoninę, bet neišgyveno.

Amelia, Oaklie ir Theodore patyrė rimtas traumas, bet jų gyvybėms pavojaus nėra.

Policija paaiškino, kad avariją sukėlusį vairuotoją bandė sulaikyti dėl smurto aplinkoje aplinkoje.

Šiame straipsnyje:
Amelia Freeland
Amanda Wertman
People
tragiška avarija
išgelbėjo draugus

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