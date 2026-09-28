 254 kilogramus svėręs vyras numetė pusę savo svorio be injekcijų ir operacijų

254 kilogramus svėręs vyras numetė pusę savo svorio be injekcijų ir operacijų

2026-09-28 18:02
Parengta pagal užsienio spaudą

Didžiosios Britanijos gyventojas Henry Gonzalezas numetė pusę savo kūno svorio. Tai jam pavyko padaryti nuosavo drabužių prekės ženklo dėka.

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<span>254 kilogramus svėręs vyras numetė pusę savo svorio be injekcijų ir operacijų</span>
254 kilogramus svėręs vyras numetė pusę savo svorio be injekcijų ir operacijų / Asociatyvi Shutterstock nuotr.

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iki kultūros

Apie tai praneša leidinys „Daily Mirror“

Pasak H. Gonzalezo, su antsvoriu jis kovojo nuo vaikystės. Didžiausias jo svoris siekė 254 kilogramus. Vyras pripažino, kad tuo metu nesportavo, daug gėrė ir nuolat valgė greitąjį maistą. „Užsisakydavau tiek maisto, kiek pakaktų keturių asmenų šeimai“, – pasakojo jis. 

Dėl svorio H. Gonzalezui buvo sunku apsiauti batus ir stovėti vienoje vietoje. Netrukus jam prasidėjo širdies problemos.

Pasak H. Gonzalezo, mesti svorį jam padėjo nuosavas verslas. Vyras valdė drabužių prekės ženklą ir suprato, kad norint jį plėtoti, jam pačiam reikia tapti sveikesniam. Šios motyvacijos pakako, kad jis numestų 159 kilogramus nenaudodamas injekcijų ir nesiimdamas chirurginės operacijos.

„Štai ką manau apie svorio metimo operacijas ir injekcijas: jei gali vaikščioti, vadinasi, gali numesti svorio ir savo jėgomis“, – paaiškino H. Gonzalezas. Jis pasisamdė asmeninį trenerį ir ėmė laikytis visų jo rekomendacijų dėl mitybos bei fizinių pratimų.

Dabar jis stengiasi gaminti maistą namuose – dažniausiai valgo vištieną, žuvį ar kalakutieną su ryžiais ir daržovėmis. Be to, jis sportuoja treniruoklių salėje ir daug vaikšto gryname ore.

H. Gonzalezas taip pat rašo dienoraštį, medituoja, klauso audioknygų bei tinklalaidžių, Tai veiklos, kurios, pasak vyro, padeda jam tobulėti dvasiškai.

 

 

Šiame straipsnyje:
Henry Gonzalezas
numetė pusę svorio
Daily Mirror
injekcijos
operacijos
antsvoris

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