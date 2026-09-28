254 kilogramus svėręs vyras numetė pusę savo svorio be injekcijų ir operacijų

Apie tai praneša leidinys „Daily Mirror“
Pasak H. Gonzalezo, su antsvoriu jis kovojo nuo vaikystės. Didžiausias jo svoris siekė 254 kilogramus. Vyras pripažino, kad tuo metu nesportavo, daug gėrė ir nuolat valgė greitąjį maistą. „Užsisakydavau tiek maisto, kiek pakaktų keturių asmenų šeimai“, – pasakojo jis.
Dėl svorio H. Gonzalezui buvo sunku apsiauti batus ir stovėti vienoje vietoje. Netrukus jam prasidėjo širdies problemos.
Pasak H. Gonzalezo, mesti svorį jam padėjo nuosavas verslas. Vyras valdė drabužių prekės ženklą ir suprato, kad norint jį plėtoti, jam pačiam reikia tapti sveikesniam. Šios motyvacijos pakako, kad jis numestų 159 kilogramus nenaudodamas injekcijų ir nesiimdamas chirurginės operacijos.
„Štai ką manau apie svorio metimo operacijas ir injekcijas: jei gali vaikščioti, vadinasi, gali numesti svorio ir savo jėgomis“, – paaiškino H. Gonzalezas. Jis pasisamdė asmeninį trenerį ir ėmė laikytis visų jo rekomendacijų dėl mitybos bei fizinių pratimų.
Dabar jis stengiasi gaminti maistą namuose – dažniausiai valgo vištieną, žuvį ar kalakutieną su ryžiais ir daržovėmis. Be to, jis sportuoja treniruoklių salėje ir daug vaikšto gryname ore.
H. Gonzalezas taip pat rašo dienoraštį, medituoja, klauso audioknygų bei tinklalaidžių, Tai veiklos, kurios, pasak vyro, padeda jam tobulėti dvasiškai.
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