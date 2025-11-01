Vieno puodo magija: kaip paruošti skanų ir nebrangų plovą

Nors laikoma, kad aviena ar ėriena yra tradicinė plovo mėsa, tačiau paprastesniam ir greitesniam variantui lietuvių virtuvėse dažniausiai pasirenkama kiauliena. Tinkamai paruošta kiauliena dažniausiai atitiks net ir išrankiausių valgytojų skonį – reikia tik žinoti, kurią dalį kuriam patiekalui naudoti, pabrėžia „Iki“ mėsos technologas Vitold Fedaravičius.
„Iš esmės tai lemia riebalų kiekis. Pavyzdžiui, minkščiausia ir liesiausia dalis – nugarinė – puikiai tiks greitiems kepsniams keptuvėje ar orkaitėje. Jos nereikia ilgai kepti – priešingai, perkepus ji taps sausa. Sprandinė – riebesnė, todėl ypač sultinga. Ji tinka tiek kepsniams, tiek troškiniams ar lėtai kepti orkaitėje. Dėl riebalų sluoksnio mėsa nesukietėja, lieka malonios tekstūros ir aromatinga“, – sako V. Fedaravičius.
Sprandinę, pasak ilgametės patirties sukaupusio mėsos žinovo, itin tinka rinktis ir gaminant plovą. Tuomet patiekalas bus išraiškingesnio skonio. Tinka ir šviežia kiauliena su kaulu – kaulas apskritai suteikia daugiau skonio troškiniams, sriuboms.
„Dar vienas svarbus patarimas: plovui kiaulieną pjaustykite stambesniais gabaliukais. Taip kepdami jie išliks sultingesni“, – priduria V. Fedaravičius.
„Nors dažniausiai girdime apie uzbekišką plovą, šį patiekalą nuo seno ruošia įvairios Artimųjų Rytų, Balkanų ir Centrinės Azijos tautos“, – sako „Iki“ kulinarijos šefė Elvyra Semaška.
„Kone kiekvienas lietuvis turi savą šaltibarščių ar kugelio receptą, tad galima tik įsivaizduoti, kokia gausybė yra plovo variacijų. Kiekviename regione, atrodo, šio patiekalo skonis ir kvapas šiek tiek skiriasi. Nors esame įpratę manyti, kad plovu garsėjančioje Uzbekijoje jis ruošiamas tik su ėriena, iš tiesų net šioje šalyje yra daugybė receptų: jis gaminamas ir su skirtingomis daržovėmis, ir su vištiena, netgi žuvimi. Uzbekai ruošia ir vestuvinį plovą, kuriame ėriena keičiama sultinga kiauliena ir verdama kartu su spalvingomis morkomis. Pavyzdžiui, Turkijoje, plovas gaminamas ne su ryžiais, o su bulguru. Svarbiausi ingredientai papildomi taip pat įvairiai: ne tik morkomis, svogūnais, bet ir razinomis, pomidorais, salierais, grybais, paprikomis, avinžirniais. Žinoma, reikia nepagailėti kvapnių prieskonių“, – idėjomis dalijasi E. Semaška.
Verta žinoti, kad žodis „plovas“ reiškia tiek ryžių pagrindu pagamintą vieno puodo patiekalą, tiek ryžių virimo būdą. Plovui geriausiai tinka „Basmati“ ryžiai, paruošiami taip, kad išliktų birūs. Prieš virimą ryžiai kruopščiai kelis kartus nuplaunami, kad turėtų mažiau krakmolo. Kai kur jie dar pamirkomi bent kurį laiką ar net pernakt.
„Norint, kad ryžiai išvirtų tolygiai, juos geriau užpilti ne šaltu, o verdančiu vandeniu. Galima naudoti ir sultinį, taip suteikiant dar daugiau skonio patiekalui. Svarbu ryžių nemaišyti ir uždengus dangtį leisti jiems sugerti visą skystį ir skirtingus skonius, aromatus“, – pataria kulinarijos šefė.
Nors autentiškas plovas ruošiamas kazane, jį atkartoti pavyks ir verdant vienuame puode. Be to, šis patiekalas yra labai skanus, jį paruošti pigu ir paprasta – nereikia nuolat maišyti ar stebėti. Tereikia supjaustyti ir apkepti ingredientus, suberti ryžius ir leisti puode įvykti magijai.
Kiaulienos plovas
350 g šviežios kiaulienos,
280 g ryžių,
1 svogūnas,
2–3 morkos,
1–2 lauro lapai,
1 česnako galvutė,
alyvuogių aliejaus,
druskos,
pipirų,
malto kumino,
maltos saldžiosios paprikos,
malto imbiero,
ciberžolės.
Ryžius nuplaukite vandeniu rėtyje, tuomet užpilkite švariu vandeniu ir leiskite pamirkti, kol ruošite kitus ingredientus. Svogūną supjaustykite smulkiais kubeliais, morką supjaustykite arba sutarkuokite šiaudeliais. Mėsą supjaustykite 2–3 cm kubeliais. Dideliame puode įkaitinkite aliejų ir apkepinkite mėsą iš visų pusių. Tuomet sudėkite svogūnus, morkas ir pakepkite, kol svogūnai taps permatomi, o morkos suminkštės. Pagardinkite prieskoniais ir išmaišykite. Ryžius nusausinkite ir suberkite į puodą, įdėkite lauro lapą ar du. Nupjaukite šiek tiek česnako galvutės viršaus, nuimkite viršutinius luobelių sluoksnius ir įdėkite į ryžius. Viską užpilkite verdančiu vandeniu arba sultiniu, kad jis apsemtų ryžius. Nepadauginkite – skysčio lygis turėtų būti apie 2–3 cm virš ryžių. Nemaišykite, uždenkite dangtį ir leiskite lėtai virti apie 40 minučių, kol ryžiai sugers visą skystį ir taps minkšti.
Naujausi komentarai