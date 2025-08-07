 Supaprastino tvarką: receptą medicinos pagalbos priemonėms išrašys ir slaugytojai

Supaprastino tvarką: receptą medicinos pagalbos priemonėms išrašys ir slaugytojai

2025-08-07 10:05
ELTOS inf.

Įsigaliojo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) supaprastinta tvarka, pagal kurią nuo šiol išrašyti pirmą receptą kompensuojamoms medicinos pagalbos priemonėms ar pratęsti šių priemonių skyrimą gali ir sveikatos priežiūros specialistai.

Supaprastino tvarką: receptą medicinos pagalbos priemonėms išrašys ir slaugytojai
Supaprastino tvarką: receptą medicinos pagalbos priemonėms išrašys ir slaugytojai / freepik.com nuotr.

Tą padaryti gali  bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas, slaugytojas diabetologas ar išplėstinės praktikos slaugytojas.

Ministerijos teigimu, įsigalioję pakeitimai dėl kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių, tokių kaip tvarsčiai, sauskelnės ir kt., išrašymo padės tiek gydytojams, tiek slaugytojams išvengti neaiškumų, skiriant medicinos pagalbos priemones.

„Slaugytojas ir anksčiau pacientui parinkdavo tinkamą priemonę, paaiškindavo kaip ja naudotis, todėl leidžiant sveikatos priežiūros specialistui išrašyti kompensuojamuosius receptus, jam suteikiama dar daugiau savarankiškumo, galimybių panaudoti savo kompetencijas praktikoje“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.

Pagal naująją tvarką šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas nustato pacientui diagnozę ir nurodo, kokias priemones būtų tikslinga skirti.

Savo ruožtu slaugytojas gali parinkti tinkamiausias priemones ar priemonių grupę ir išrašyti kompensuojamąjį receptą, paaiškinti, kaip ir kokiu dažnumu jas naudoti.

Šiame straipsnyje:
receptas
medicinos pagalbos priemonės
slaugytojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų