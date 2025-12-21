Sentimentams: iš kartos į kartą perduodamas receptas

„Man Kūčios – ne tik šeimos susibūrimo metas, bet ir tradicijų puoselėjimas. Labai vertinu karta iš kartos perduodamus šventinių patiekalų receptus. Tai – mano močiutės aguonų vyniotinio receptas, kuris kartu yra ir puikus kepinys šventėms“, – pristato TV3 laidos „Kotrynos burtai“ vedėja Kotryna Starkienė.
Aguoninis vyniotinis
Tešlai:
200 ml pieno,
25 g mielių,
keli šaukštai cukraus,
500 g miltų,
žiupsnis druskos,
3 kiaušinių tryniai,
150 g cukraus
150 g sviesto.
Įdarui:
400 g aguonų,
200 g cukraus,
150 g medaus,
1 sauja razinų,
1 sauja graikinių riešutų.
Pieną pašildykite kartu su cukrumi. Į šiltą, bet ne karštą pieną sudėkite sutrupintas mieles ir palikite 10 min., kol mielės suputos. Miltus sumaišykite su druska ir suberkite pusę jų į pieno ir mielių mišinį. Gerai išmaišykite, uždenkite ir palikite pakilti. Kiaušinių trynius išplakite su cukrumi iki purumo. Sviestą ištirpinkite. Kai tešla pakils, supilkite į ją plaktus trynius, suberkite likusius miltus ir pradėkite minkyti tešlą. Po truputį supilkite tirpintą sviestą. Tešlą minkykite tol, kol ji taps vientisa, glotni ir nelips prie rankų. Jeigu reikia – berkite dar miltų. Tešlą palikite pakilti. Aguonas užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite išbrinkti. Tai gali užtrukti apie 20 min. Razinas taip pat užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite keliolikai minučių pastovėti. Į razinas galite įpilti kelis šaukštus romo ar konjako. Riešutus kelias minutes pakepinkite orkaitėje ir atvėsusius susmulkinkite. Išbrinkusias aguonas nukoškite ir sumalkite mėsmale. Į maltas aguonas berkite cukrų, dėkite medų, nusunktas razinas, smulkintus riešutus ir gerai išmaišykite. Iš tiek tešlos galite pagaminti vieną didesnį arba du mažesnius vyniotinius. Tešlą iškočiokite į kvadratą, ištepkite aguonų įdaru ir susukite. Vyniotinio šonus užspauskite ir palikite maždaug 15 min., kad šiek tiek pakiltų. Vyniotinius kepkite 180 °C temperatūroje apie 30 min.
