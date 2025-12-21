 Sentimentams: iš kartos į kartą perduodamas receptas

2025-12-21 12:00 kauno.diena.lt inf.

Per Kalėdas namai prisipildo jaukumo ir bendrystės. Prie šventinio stalo susėdę artimieji dalijasi ne tik patiekalais, bet ir prisiminimais, istorijomis. Ruošiant Kalėdų stalą svarbu nepamiršti tradicinių patiekalų, kurie daugeliui siejasi su vaikyste, šeimos papročiais. Šie skoniai primena, kad ir bėgant laikui svarbiausios vertybės išlieka tos pačios.

Perimamumas: kulinarine magija su žiūrovais besidalijanti K. Starkuvienė itin vertina iš šeimos paveldėtus receptus.

„Man Kūčios – ne tik šeimos susibūrimo metas, bet ir tradicijų puoselėjimas. Labai vertinu karta iš kartos perduodamus šventinių patiekalų receptus. Tai – mano močiutės aguonų vyniotinio receptas, kuris kartu yra ir puikus kepinys šventėms“, – pristato TV3 laidos „Kotrynos burtai“ vedėja Kotryna Starkienė.

Aguoninis vyniotinis

Tešlai:

200 ml pieno,

25 g mielių,

keli šaukštai cukraus,

500 g miltų,

žiupsnis druskos,

3 kiaušinių tryniai,

150 g cukraus

150 g sviesto.

Įdarui:

400 g aguonų,

200 g cukraus,

150 g medaus,

1 sauja razinų,

1 sauja graikinių riešutų.

Pieną pašildykite kartu su cukrumi. Į šiltą, bet ne karštą pieną sudėkite sutrupintas mieles ir palikite 10 min., kol mielės suputos. Miltus sumaišykite su druska ir suberkite pusę jų į pieno ir mielių mišinį. Gerai išmaišykite, uždenkite ir palikite pakilti. Kiaušinių trynius išplakite su cukrumi iki purumo. Sviestą ištirpinkite. Kai tešla pakils, supilkite į ją plaktus trynius, suberkite likusius miltus ir pradėkite minkyti tešlą. Po truputį supilkite tirpintą sviestą. Tešlą minkykite tol, kol ji taps vientisa, glotni ir nelips prie rankų. Jeigu reikia – berkite dar miltų. Tešlą palikite pakilti. Aguonas užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite išbrinkti. Tai gali užtrukti apie 20 min. Razinas taip pat užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite keliolikai minučių pastovėti. Į razinas galite įpilti kelis šaukštus romo ar konjako. Riešutus kelias minutes pakepinkite orkaitėje ir atvėsusius susmulkinkite. Išbrinkusias aguonas nukoškite ir sumalkite mėsmale. Į maltas aguonas berkite cukrų, dėkite medų, nusunktas razinas, smulkintus riešutus ir gerai išmaišykite. Iš tiek tešlos galite pagaminti vieną didesnį arba du mažesnius vyniotinius. Tešlą iškočiokite į kvadratą, ištepkite aguonų įdaru ir susukite. Vyniotinio šonus užspauskite ir palikite maždaug 15 min., kad šiek tiek pakiltų. Vyniotinius kepkite 180 °C temperatūroje apie 30 min.

