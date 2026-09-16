Vakarienei – kreminė košė su bananais

Švelni košė – puikus vakarienės maistas: lengvas paruošti, procesas ilgai netrunka. Jums reikės:
- Sviesto
- Cinamono
- Banano
- Avižinės košės
- Razinų
- Pieno
Puode pakaitinkite pieną. Kai jis užkais (bet neužvirs) įdėkite keletą šaukštų košės. Jei vėliau košė bus per skysta, nebijokite įdėti daugiau. Jeigu per tiršta, įpilkite dar pieno.
Dabar temperatūrą sumažinkite minimalios, kad neskubėdami galėtumėte sudėti kitus ingredientus: cinamoną, gabalėlį sviesto, saujelę razinų.
Svarbu naudoti razinas, mat jos pakeičia cukrų. O virti košę būtina ant žemos temperatūros, kad razinos spėtų pamirkti, bet košė nespėtų prisvilti.
Pamaišę košę paimkite bananą, nulupkite. Dabar bananą įtarkuokite į košę. Tam puikiai tiks burokinė tarka. Jeigu matote, kad košė tapo per tiršta dėl banano, įpilkite šiek tiek pieno.
Pavirkite keletą minučių ir baigta! Labai svarbu pakankamai dažnai maišyti, kad pienas neapsitrauktų ne itin patraukliai atrodančia plėvele.
Košę galite papildomai pagardinti riešutais, medumi.
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