Gruodis – žuvies metas

Kaip informuojama „Iki“ prekybos tinklo pranešime spaudai, žmonės nebevengia naujų žuvies rūšių ir net kasdienai renkasi tai, kas anksčiau atrodė skirta tik šventėms.
„Per adventą vieni sąmoningai renkasi mažiau mėsos, kiti ieško gurmaniškesnių skonių, todėl į pirkinių krepšelius vis dažniau keliauja žuvis ir jūrų gėrybės. Be to, ieškoma ir didesnės įvairovės: pirkėjai renkasi ne tik nuo seno mėgstamus šamus, lydekas, nuo Kūčių stalo neatsiejamus karpius, bet ir mielai gamina doradas, plekšnes, yra labai pamėgę krevetes, skanauja midijas, vėžius, austres“, – sako prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
„Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi patarimais, kurie pravers kiekvienam, ketinančiam gaminti žuvį.
Pirmiausia – šviežumas. Geriausia žuvį rinktis tokią, kurios akys skaidrios, žiaunos – rausvos, o kvapas – lengvas, primenantis jūrą. Jei žuvis supakuota, verta pažiūrėti, kad pakuotėje nebūtų skysčio pertekliaus, o filė spalva būtų vientisa. Tai užtikrina, kad gaminant skonis bus malonus, be kartumo ar nemalonių kvapų.
Antra, drėgmė ir temperatūra. Daugelis žuvies nemėgsta vien todėl, kad ją... perkepa. „Žuvis mėgsta švelnumą: kepant orkaitėje dažnai pakanka 15–20 minučių, o keptuvėje – dar mažiau. Kad žuvis jau paruošta, geriausiai rodo lengvai atsiskiriantys gabalėliai“, – sako J. Tamoševičienė.
Trečia, drąsa eksperimentuoti. Žuvis puikiai dera su citrusiniais vaisiais, gaiviomis žolelėmis, šiek tiek medaus ar garstyčių. Net paprasčiausia lašiša gali tapti gurmanišku patiekalu, jei rinksitės įdomesnį aliejų, kaparėlius ar lašą sojų padažo. Baltos žuvies skonį paryškins česnakai, sviestas ir žiupsnelis aitriųjų paprikų.
Ir dar – tekstūrų žaidimas. Žuvies skonis ypač atsiskleidžia, kai šalia – kontrastai: traškios bulvės, gaivios salotos, rūgštelės suteikiantys citrusiniai vaisiai ar ryškesnio skonio padažai. Tokie deriniai net paprastą vakarienę paverčia tikru šventiniu atradimu.
„Svarbiausia – nebijoti improvizuoti. Žuvis – universali, ją sunku sugadinti, o šventiškesniam variantui pakanka kelių naujų ingredientų. Verta rinktis sezoninius produktus – pavyzdžiui, žiemą itin tinka citrusai, spanguolės. Todėl kviečiu išbandyti kelis patiekalus, kurie ne tik greitai pagaminami, bet ir dvelkia žiemišku jaukumu, taigi tiks ir ramiam vakarui, ir šventiniam stalui“, – sako J. Tamoševičienė.
Gurmaniškas tartaras su šviežia ir rūkyta lašiša
250 g šviežios lašišos,
150 g šaltai rūkytos lašišos,
1 šalotinis svogūnas,
100 g marinuotų agurkų,
100 g marinuotų pievagrybių,
1/2 obuolio,
1 šaukštas aliejaus (ypač skanu šaltai spaustas sėmenų aliejus),
1 šaukštelis garstyčių,
2 šaukšteliai citrinų sulčių,
druskos,
pipirų,
šviežių krapų.
Lašišą supjaustykite smulkiais gabalėliais. Susmulkinkite svogūną, agurkus, grybus ir obuolį. Viską gerai sumaišykite. Pagardinkite aliejumi, garstyčiomis, citrinų sultimis, druska, pipirais ir smulkintais šviežiais krapais. Išmaišykite ir patiekite.
Šventiška lašiša su spanguolėmis
600 g šviežios lašišos filė,
1 stiklinė šviežių spanguolių,
2–3 šakelės šviežio rozmarino,
2 griežinėliai žaliosios citrinos.
Padažui:
1/2 žaliųjų citrinų sulčių,
4–5 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1 šaukštelis garstyčių,
1 šaukštelis medaus,
šiek tiek aitriosios paprikos,
druskos,
pipirų.
Spanguoles nuplaukite, pagardinkite druska ir pipirais. Dubenyje sumaišykite visus padažo ingredientus. Lašišos filė sudėkite į kepimo indą, apšlakstykite medaus ir garstyčių padažu. Papuoškite žaliosios citrinos griežinėliais. Suberkite spanguoles ir sudėkite rozmarino šakeles. Įpilkite 1/3 puodelio vandens ir kepkite iki 200 °C temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 20 min., priklausomai nuo lašišos storio. Patiekite su keptomis bulvėmis, bulvių koše arba ryžiais.
Lašišos medalionai
4 šviežios lašišos pjausniai,
druskos,
šviežiai maltų pipirų,
citrinų sulčių,
aliejaus,
pasirinktinai – šviežių rozmarinų, česnako skiltelių.
Lašišos pjausnius įtrinkite druska ir šviežiai maltais juodaisiais pipirais, patepkite su šiek tiek citrinos sulčių sumaišytu aliejumi. Galite įmaišyti truputį smulkintų šviežių rozmarinų ar česnako. Aštriu peiliu išpjaukite lašišos stuburkaulį ir jį pašalinkite. Lašišos pjausnio „sparnai“ bus susukti į medaliono vidų, todėl nuo jų pašalinkite odelę – maždaug 4 cm ilgio. Kad būtų patogiau valgyti, pašalinkite ir smulkesnius kaulus – tai lengva padaryti pirštais ar pincetu. Tuomet teliks suvynioti „sparnus“ į vidų ir sutvirtinti šį apskritą kepsnį kepimo virvele, apsukant ja ant lašišos odelės. Keptuvė turi būti įkaitusi iki vidutinės temperatūros. Svarbiausia taisyklė – neperkepti žuvies. Pakaks ją iš abiejų pusių po kelias minutes apkepti tiek, kad lengvai paruduotų, tačiau turi išlikti švelniai rausva viduje, sultinga. Kai pamatysite, kad žuvis lengvai atsiskiria šakute – jau galima iš keptuvės dėti į lėkštę. Iki 200 °C temperatūros įkaitintoje orkaitėje lašišai iškepti prireiks apie 20 minučių. Labai skanu su lengvu grietinėlės ir krapų padažu.
Aromatingas keptas šamas su česnakiniu sviestu
600 g šamo filė,
100 g sviesto,
šviežių petražolių,
3 skiltelės česnako,
1 citrina,
druskos,
pipirų,
alyvuogių aliejaus.
Žuvį nusausinkite popieriniais rankšluosčiais ir iš abiejų pusių pabarstykite druska ir pipirais. Didelėje vidutinio karštumo keptuvėje įkaitinkite du šaukštus alyvuogių aliejaus ir įdėkite žuvį. Sumažinkite ugnį ir į keptuvę įdėkite sviesto. Leiskite jam išsilydyti, tada apšlakstykite juo šamo filė. Įpilkite citrinų sulčių ir įtarkuokite citrinos žievelės, kad suteiktų šviežumo. Jei norite, galite į padažą įlašinti keletą lašų sojų padažo arba įberti žiupsnelį aitriosios paprikos, jei mėgstate aštriai. Šamą kepkite 4–6 minutes iš vienos pusės ir apvertę – dar 3–5 minutes. Iškepusį šamą sudėkite į lėkštę, apšlakstykite česnakiniu sviestu ir pabarstykite susmulkintomis petražolėmis. Galite papuošti citrinos griežinėliais.
Orkaitėje kepta dorada su bulvėmis
1 šviežia dorada,
400 g bulvių,
1 česnako skiltelė,
šviežių petražolių,
2 šaukštai alyvuogių aliejaus,
1/2 citrinos žievelės,
1 maža stiklinė baltojo vyno arba sultinio.
Įkaitinkite orkaitę iki 220 °C temperatūros. Bulves apvirkite, atvėsinkite ir supjaustykite storais griežinėliais. Dubenyje sumaišykite bulves su alyvuogėmis, česnakais, puse susmulkintų petražolių, puse alyvuogių aliejaus, citrinos žievele, druska ir pipirais. Šį mišinį sudėkite į kepimo indą. Prieskoniais pagardinkite žuvį ir į jos vidų įdėkite petražolių (su stiebais). Doradą dėkite ant bulvių ir apšlakstykite likusiu alyvuogių aliejumi. Kepkite 15 minučių, kol bulvių kraštai taps traškūs. Užpilkite vynu arba sultiniu, tada grąžinkite į orkaitę dar 10 minučių, kol bulvės parus ir žuvis iškeps. Išimkite indą iš orkaitės, pabarstykite likusiomis petražolėmis ir patiekite. Dalydami porcijomis nepamirškite skanaus padažo, likusio indo dugne.
Naujausi komentarai