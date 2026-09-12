Geriausia mielinė tešla: tiks įvairiems kepiniams

Kadaise ir pačiam yra kilusi bėda, kai staiga reikėjo per dieną paruošti mielinę tešlą. Tačiau su šių laikų technologijomis, ypač dirbtiniu intelektu, bėdų nekils.
Štai receptas, kurį man pateikė dirbtinis intelektas ir kurio efektyvumu įsitikinau pats:
- 500 g kvietinių miltų,
- 300 ml vandens,
- 7 g sausų mielių,
- 10 g druskos,
- 20 ml alyvuogių aliejaus.
Šioje vietoje norėčiau iš karto pataisyti dirbtinį intelektą ir daugelį maisto mylėtojų įspėti – miltų reikės daugiau. Minkant tešlą geriausia šalimais turėti pakelį miltų, iš kurio vis su šaukštu semiate ir beriate daugiau, kol tešla tampa jums tinkamos tekstūros. Jei persistengėte su miltais – įpilkite vandens.
Recepto privalumas toks, kad jame nėra galimai pavojingų ingredientų, tarkime, žalio kiaušinio. Tad salmoneliozės rizika atkrenta. Šią tešlą sugadinti galėsite tik tuo atveju, jei nepilnai iškepsite. O sveikatai pavojaus nekils!
Kai jau visus ingredientus suminkysite rankomis, indą uždenkite drėgnu rankšluosčiu ir palikite šiltoje patalpoje (geriausiai vonioje, ten ir drėgmės yra) kelias valandas, kol tešla padvigubės.
Patariu padvigubėjusią tešlą patikrinti, papildomai padrėkinti rankšluostį ir palikti dar valandai ar kelioms. Ir galite kepti! Tešlą iškočiokite, pasipjaustykite dešros, daržovių ir kepkite picas. Geriausia tai, kad ši tešla tinka daugeliui kepinių.
Graikiškos pitos
Tešla, kaip ir minėta, gali būti pritaikoma įvairiems receptams. Mano mėgstamiausias – graikiška pitos duonelė. Palangoje iškepus šį receptą draugams, kuriuos kamuoja pagirios, tikrai būsite išgirti. Jums reikės:
- Aprašytos tešlos,
- 1 didesnio pomidoro,
- 2 baziliko lapelių (nebūtinai),
- Graikiško fetos sūrio,
- Alyvuogių aliejaus,
- Druskos,
- Pipirų.
Pirmiausia paimkite švarų dubenėlį, medinę lentelę ir peilį. Supjaustykite pomidorą nedideliais gabalėliais. Tuomet nuo standartinio fetos sūrio pakelio atsipjaukite trečdalį. Sūrį supjaustykite plonomis juostelėmis ir smulkinkite kubeliais. Berkite ant pomidorų.
Belieka supjaustyti baziliko lapelius. Kadaise matytas Gordono Ramzio vaizdo įrašas atskleidė, kad visas šviežias žoleles derėtų pjaustyti taip: susukite jas kreivai, tarsi būtų cigaras, o nuo galo smulkiai supjaustykite. Gausite tikrai dailius gabalėlius.
Baziliko lapelius berkite ant sūrio ir pomidoro. Dabar ant viršaus berkite pipirų, druskos, kelis dosnius šaukštus alyvuogių aliejaus ir išmaišykite. Turite nuostabų įdarą!
Atkreipkime dėmesį į tešlą. Įkaitinkite keptuvę, į ją įliekite alyvuogių aliejaus, du ar tris valgomuosius šaukštus. Jei tešla kepdama aliejų sugers, vėliau pilkite papildomai.
Dabar miltais apsibarstykite rankas ir atsignybkite tešlos gabalėlį. Jį minkykite, kol turėsite apskritimą. Minkykite ir papildomai miltuokite rankas, kol gabalėlis bus apie 5 ar 3 milimetrų storio. Dėkite šį gabalėlį į keptuvę, kepkite trumpai, kol abi pusės dailiai paruduos. Patariu kepti ant vidutinės ugnies, mažesnė tikimybė sudegintį gardėsį.
Iškepusius paplotėlius dėkite į lėkštę, leiskite pravėsti. Nevyniokite jų į popierinį rankšluostį – paplotėliai praras traškumą.
Kai paplotėliai pravės, ant jų kraukite paruošto įdaro ir skanaukite. Galima juos prapjauti (jie kepdami išsipučia, prapjauti būtina iš karto, kai išimate iš keptuvės, atsargiai, karšta!) ir į vidų prikišti to paties įdaro. Jei vietose paplotėlis plyš – nesirūpinkite, skonis atpirks visus netobulumus.
Jeigu po maisto ruošimo tešlos liko, nepergyvenkite. Ją galite užšaldyti, o prireikus atsišildyti ir naudoti toliau.
Naujausi komentarai