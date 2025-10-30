 „Universal“ teigia sudariusi pirmąjį sandorį dėl dirbtinio intelekto muzikos kūrimo

„Universal“ teigia sudariusi pirmąjį sandorį dėl dirbtinio intelekto muzikos kūrimo

2025-10-30 16:19
BNS inf.

Įrašų pramonės milžinė „Universal Music Group“ ketvirtadienį pranešė sudariusi licencijavimo sutartį su dirbtinio intelekto muzikos kūrimo startuoliu „Udio“, kuris pirmą kartą šioje industrijoje siekia kitais metais pradėti kurti dirbtinio intelekto kūrybos platformą.

„Universal“ teigia sudariusi pirmąjį sandorį dėl dirbtinio intelekto muzikos kūrimo
„Universal“ teigia sudariusi pirmąjį sandorį dėl dirbtinio intelekto muzikos kūrimo / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kol kas neįvardyta platforma „bus paremta nauja pažangiausia generatyvine dirbtinio intelekto technologija, kuri bus apmokyta naudoti autorizuotą ir licencijuotą muziką“, sakoma abiejų bendrovių pareiškime ir priduriama, kad jos susitarė dėl neišspręstos autorių teisių pažeidimo bylos.

Šiame straipsnyje:
Universal Music Group
dirbtinis intelektas
Muzikos kūrimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų