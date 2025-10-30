Kol kas neįvardyta platforma „bus paremta nauja pažangiausia generatyvine dirbtinio intelekto technologija, kuri bus apmokyta naudoti autorizuotą ir licencijuotą muziką“, sakoma abiejų bendrovių pareiškime ir priduriama, kad jos susitarė dėl neišspręstos autorių teisių pažeidimo bylos.
„Universal“ teigia sudariusi pirmąjį sandorį dėl dirbtinio intelekto muzikos kūrimo
2025-10-30 16:19
Įrašų pramonės milžinė „Universal Music Group“ ketvirtadienį pranešė sudariusi licencijavimo sutartį su dirbtinio intelekto muzikos kūrimo startuoliu „Udio“, kuris pirmą kartą šioje industrijoje siekia kitais metais pradėti kurti dirbtinio intelekto kūrybos platformą.
„Universal“ teigia sudariusi pirmąjį sandorį dėl dirbtinio intelekto muzikos kūrimo / Scanpix nuotr.
