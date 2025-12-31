Apklausa: pusė vokiečių sunerimę dėl DI poveikio apsipirkinėjant internetu

Vokietijos vartotojų organizacijų federacijos užsakyto tyrimo duomenimis, pusė (52 proc.) respondentų išreiškė susirūpinimą dėl galimo DI poveikio sprendimams dėl pirkinių ar sutarčių sudarymui ateityje. Ankstesniame, 2024 m. kovo mėn. atliktame tyrime, susirūpinimą dėl to išreiškė 44 proc. respondentų.
„DI gali supaprastinti vartotojų kasdienį skaitmeninį gyvenimą, bet jis taip pat neatsiejamas nuo rizikų“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė organizacijos vadovė Ramona Pop.
Ji paaiškino, kad įmonės gali naudoti DI skambučių centruose tam, kad realiuoju laiku analizuotų emocijas, vartotojams to nepastebint.
„Taip galima atrinkti nesaugumo jausmą turinčius klientus ir daryti jiems spaudimą, pavyzdžiui, siūlant įsigyti papildomą draudimą“, – sakė R. Pop.
Tyrimo duomenimis, moterų, susirūpinusių dėl mėginimo joms daryti įtaką, dalis yra didesnė ir siekia 60 proc., 38 proc. respondenčių teigia dėl to nesijaudinančios. Tuo metu nerimą dėl DI įtakos jų sprendimams dėl pirkinių teigė jaučiantys 44 proc. vyrų, o 55 proc. tai nejaudina.
Institutas „Forsa“ tyrimą vykdė nuo gruodžio 2 iki 4 d., jame dalyvavo 1 002 suaugusieji.
„Sparčiai kintančiame skaitmeniniame pasaulyje vartotojų teisės turi būti nuolat permąstomos ir pritaikomos“, – pažymėjo vartotojų teisių gynėja R. Pop.
Ji įspėjo, kad Europos Sąjungos (ES) lygiu konsultuojantis dėl skaitmeninės teisės aktų nereikėtų sutelkti dėmesio tik į įmones. Pasak R. Pop, vartotojų teisės neturėtų būti silpninamos biurokratijos mažinimo pretekstu.
Vartotojų teisių gynėja pridūrė, jog tam, kad žmonės galėtų pasitikėti ir priimti tokias skaitmenines paslaugas kaip DI, turi būti nustatytas aiškus teisinis reguliavimas visoms įmonėms.
Naujausi komentarai