Saugumas prieš simpatiją

Kaip rašo „Daily Mail“, žurnale „Social Influence“ paskelbtame tyrime Kalifornijos universiteto San Diege mokslininkai 330 nepažįstamųjų pasveikino rankos paspaudimu, apsikabinimu (atsiklausus leidimo) arba visai be prisilietimo.
Apkabinimai buvo skirtingos trukmės – vienos arba trijų sekundžių, su patapšnojimu per nugarą arba be jo.
Siekiant nuslėpti tikrąjį bandymo tikslą, dalyviai iš pradžių pildė maskuojančią anketą apie apsikabinimus. Tik vėliau jų neva tarp kitko pasiteirauta, ar šie norėtų pamatyti tyrėjo atostogų Serbijoje nuotraukas – būtent šis sutikimas tapo vienu socialinio susidomėjimo matų.
Net 76 proc. apkabintų žmonių sutiko peržvelgti kadrus, o iš tų, kurie nebuvo apkabinti, – 52 proc.
Teigiamas efektas nepriklausė nei nuo apkabinimo trukmės, nei nuo to, ar per nugarą buvo patapšnota. Be to, tie, kuriems apsikabinimas patiko labiausiai, rodė ir didesnį socialinį susidomėjimą tyrėju – ilgiau žiūrėjo nuotraukas ir peržiūrėjo jų daugiau.
Pasak profesorės Karen Dobkins, žmonės evoliuciškai linkę prisilietimą sieti su saugumu ir šiluma.
Nors rankos paspaudimas yra saugi norma, jis dažnai lieka per oficialus. Todėl draugiškas glėbys gali praversti susitinkant su naujais žmonėmis, kai norima sukurti šiltesnį pirmąjį įspūdį.
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