Pradedama prekiauti žmogui skirta „skalbimo“ kapsule

Ši kapsulė veikia panašiu principu kaip skalbimo mašina, tačiau skirta ne drabužiams, o žmogui. Skelbiama, kad žmogus atsigula į kapsulę, jos dangtis užsidaro ir, grojant muzikai, atliekamas „skalbimas“, tik – be gręžimo funkcijos.
Prietaiso prototipas sulaukė itin didelio pasisekimo šešias savaites vykusioje „Expo 2025“. Organizatoriai tvirtina, kad spalio mėnesį pasibaigusi paroda pritraukė daugiau nei 27 mln. lankytojų iš viso pasaulio.
Japonijos bendrovės „Science“ pagamintas įrenginys yra atnaujinta produkto, kuris buvo pristatytas Osakoje 1970 metais, versija.
„Mūsų (bendrovės) prezidentą anuomet, kai jis buvo 10 metų berniukas, tai įkvėpė“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Science“ atstovė spaudai Sachiko Maekura (Sačiko Maekura).
Atstovė spaudai pridūrė, kad įrenginys plauna ne tik kūną, bet ir sielą, o taip pat stebi širdies plakimą ir kitas svarbias kūno funkcijas.
Vienai JAV kurortų bendrovei susisiekus su „Science“ ir užklausus, ar prototipas bus komercializuotas, įmonė nusprendė šį įrenginį paleisti į prekybą.
S. Maekura nurodė, kad pirmasis įrenginį nusipirko vienas viešbutis Osakoje – ruošiamasi pasiūlyti tokią paslaugą viešbučio svečiams.
Tarp kitų klientų yra Japonijos plataus vartojimo elektronikos mažmeninės prekybos tinklas „Yamada Denki“. Kaip sakė S. Maekura, „Yamada Denki“ tikisi, jog šis įrenginys padės pritraukti daugiau lankytojų į parduotuves.
„Kadangi ši mašina iš dalies patraukli dėl savo retumo, planuojame pagaminti tik apie 50 vienetų“, – pareiškė S. Maekura.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad mažmeninė šio įrenginio kaina bus 60 mln. jenų (330 tūkst. eurų).
