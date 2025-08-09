Po penkių mėnesių darbo TKS į Žemę grįžo keturi astronautai

JAV astronautės Anne McClain ir Nichole Ayers, japonas Takuya Onishi ir rusų kosmonautas Kirilas Peskovas penktadienį paliko TKS ir pradėjo kelionę į Žemę.
„Crew 10“ misijos astronautai TKS dirbo nuo kovo. Čia jie atliko daugybę eksperimentų, įskaitant tyrimus, susijusius su augalų augimu ir ląstelių reakcija į gravitaciją.
Keturių astronautų startas kovą buvo įdėmiai stebimas: įgula pakilo į kosmosą, kad pakeistų dėl techninės problemos kelis mėnesius orbitinėje stotyje įstrigusius amerikiečių astronautus Butchą Wilmore‘ą ir Suni Williams. Šių abiejų astronautų sugrąžinimą į Žemę NASA patikėjo technologijų milijardieriaus Elono Musko įmonei „Space X“ – ir misija pavyko.
Prieš kelias dienas į TKS atvyko nauja komanda, kad pakeistų misiją „Crew 10“. Naujoji įgula – „Crew 11“ – be kita ko, kosminėje stotyje imituos nusileidimo Mėnulyje scenarijus. Komandų numeriai parodo, kelinta tai misija, NASA‘i bendradarbiaujant su privačiomis kosmoso kompanijomis.
