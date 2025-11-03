Tyrėjai apskaičiavo, kada Žemė taps degančia dykuma

Remiantis kompiuteriniu modeliavimu, mokslininkai atliko net 400 tūkst. simuliacijų NASA superkompiuteriu, siekdami įvertinti Saulės raidos poveikį Žemei. Rezultatai parodė, kad mūsų planeta žus dėl Saulės išsiplėtimo ir vis intensyvesnės spinduliuotės.
Pasaulio pabaigos data
Skirtingai nei pranašystės apie apokalipsę, šis mokslinis modelis paremtas Saulės gyvenimo ciklu ir jos evoliucija. Bėgant laikui, Saulė plėsis ir skleis vis daugiau šilumos, todėl Žemės paviršius taps pernelyg karštas, kad išliktų bet kokia gyvybė.
Superkompiuterio simuliacijos rodo, kad gyvybė Žemėje – tiek žmonių, tiek mikrobų pavidalu – išnyks maždaug 1 000 002 021 metais, t. y. kiek anksčiau nei po milijardo metų.
Tuo metu vandenynai visiškai išgaruos, o atmosfera suplonės dešimteriopai, todėl net pačios atspariausios mikrobinės gyvybės formos nebegalės išlikti.
„Daugelį metų mokslininkai diskutavo apie Žemės biosferos gyvavimo trukmę, atsižvelgdami į laipsnišką Saulės šviesumo didėjimą“, – teigė tyrimo vadovas, profesorius Kazumi Ozaki.
