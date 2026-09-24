Pirmą kartą žmogus ringe susikovė su robotu

Vaizdo įrašas pasirodė „Youtube“ platformoje.
Žmogus, drįsęs mesti iššūkį robotui, yra garsus influenceris Frankie Lapenna. Vien socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje jis turi daugiau nei 3 mln. Sekėjų.
Kova vyko JAV, San Franciske, REK renginio metu.
F. Lapenna metė iššūkį „EngineAI T800“ robotui MMA tipo kovoje. Tik kovai prasidėjus, žmogus iškarto pradėjo atakuoti robotą.
Tačiau robotas nepasimetė – nuo visų smūgių apsigynė, o atsiradus progai spyrė į žmogų, pastarasis trenkėsi į narvo sieną. Tuo kova ir baigėsi.
Ši kova išskirtinė tuo, kad robotas sugebėjo atremti smūgius ir išlaikyti pusiausvyrą.
Tiesa, robotas ne pats priiminėjo sprendimus, jį nuotoliu valdė operatorius, kontroliavo judesius.
Renginio tikslas buvo surasti atsakymą į klausimą, ar robotai jau pajėgūs rungtis kovoje su žmonėmis.
Nors robotas pats nepriiminėjo sprendimų, su sparčia technologijų kaita ir dirbtinio intelekto vystymusi, ateityje visko gali būti.
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