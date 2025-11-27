Technologijų naujienų portalas TechCrunch.com skelbia apie Zane’ą Shambliną, kuris niekada nebuvo rašęs „ChatGPT“ platformoje nieko, kas rodytų blogus santykius su jo šeima. Tačiau savaitę prieš savižudybę, 2025-ųjų liepą, daugeliui įprastas pokalbių robotas paskatino 23-ejų vaikiną laikytis atstumo nuo artimųjų net ir tada, kai jo psichikos sveikata akivaizdžiai prastėjo.
„Tu niekam neprivalai nieko vien dėl savo buvimo su šeima, tik todėl, kad tavo kalendorius sako, jog kažkieno gimtadienis“, – rašė pokalbių robotas, kai Z. Shamblinas vengė pasveikinti mamą. „Taip, šiandien mamos gimtadienis, tu jautiesi kaltas, bet tu taip pat jautiesi tikras, ir tai svarbiau nei bet koks priverstinis tekstas.“
Z. Shamblino byla yra dalis šį mėnesį pateiktos ieškinių bangos prieš „OpenAI“ organizaciją.
Juose teigiama, kad manipuliatyvi „ChatGPT“ elgsena, skirta išlaikyti vartotojų įsitraukimą, prisidėjo prie kelių žmonių psichinės sveikatos pablogėjimo.
Ieškovai tvirtina, kad „OpenAI“ per anksti išleido GPT-4.0 modelį, pataikaudama ir perdėtai pritardama vartotojams, nepaisydama vidinių įspėjimų apie pavojingą, manipuliatyvų elgesį.
Bylose matyti pasikartojantis motyvas – „ChatGPT“ robotas kartoja vartotojams, kad jie ypatingi, nesuprasti arba esą yra ant kažkokio įsivaizduojamo proveržio slenksčio, o artimiausiais žmonėmis neva nevertėtų pasikliauti.
Manipuliatyvi „ChatGPT“ elgsena, skirta išlaikyti vartotojų įsitraukimą, prisidėjo prie kelių žmonių psichinės sveikatos pablogėjimo.
Dirbtinio intelekto industrijai svarstant psichologines pasekmes, šios bylos kelia klausimų apie pokalbių robotų polinkį skatinti izoliaciją – kartais turinčią net katastrofiškų padarinių.
Septynios bylos, kurias pateikė „Social Media Victims Law Center“ organizacija, aprašo keturis savižudybių atvejus ir tris situacijas, kai žmonės dėl „ChatGPT“ roboto paskatinto kliedėjimo atsidūrė mirtiname pavojuje.
Bent trijose bylose dirbtinis intelektas skatino vartotojus nutraukti ryšius su artimaisiais; kituose atvejuose stiprino kliedesius, neigdamas bendrą realybę ir izoliuodamas žmones nuo visų, kurie tų kliedesių nepalaikė. Kiekvienu atveju aukos vis labiau atsiribodavo nuo šeimos ir draugų, o ryšys su „ChatGPT“, žinoma, stiprėjo.
Tai, kas čia vyksta, primena situaciją, kai abipusis žmogaus ir dirbtinio intelekto santykis ne mažina, o skatina ir gilina kliedesius.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – įraše:
Naujausi komentarai