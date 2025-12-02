Gruodį – meteorų lietaus, tarpžvaigždinės kometos ir supermėnulio pasirodymas

Gruodis – kontrastų metas. Viena vertus, mūsų laukia ilgiausios ir tamsiausios metų naktys, kita vertus, būtent ši tamsa pakelia uždangą prieš ryškiausius visatos lobius. 2025 m. žiemos dangus paruošė grandiozinę programą: nuo milžiniško planetų šokio iki įspūdingo meteorų lietaus, praneša naujienų portalas TSN.ua
Atsisveikinimas su tarpžvaigždine keliautoja
Nors astronomai prognozuoja, kad kometa 3I/ATLAS maksimaliai priartės prie Žemės gruodžio 19 d., tačiau šios datos laukti neverta. Paradoksalu, tačiau kometa sparčiai tolsta nuo Saulės, todėl praranda ryškumą.
Ji jau yra didžiuliu – daugiau nei 340 milijonų kilometrų atstumu. Todėl, turint žiūronus ar nedidelį teleskopą, verta pabandyti stebėti šią kometą pirmosiomis gruodžio dienomis. Vėliau ji taps per blanki stebėti mėgėjams.
Supermėnulis ir planetų paradas
Jau gruodžio 5 d. dangų nušvies pilnatis, kuri užbaigs dabartinę supermėnulių seriją. Šią naktį Mėnulis atrodys šiek tiek didesnis ir ryškesnis nei įprastai, sukurdamas idealią atmosferą žiemiškiems pasivaikščiojimams, bet, deja, užtemdydamas blankias žvaigždes.
Tačiau tai nesutrukdys stebėti planetų:
• Saturnas šiuo metu rodo retą fokusą: jo garsieji žiedai pasisukę šoniniu kampu į Žemę ir teleskopu matomi kaip plona juostelė, kertanti planetos diską. Ieškoti jo reikėtų vakarais Vandenio žvaigždyne.
• Jupiteris – tikrasis gruodžio karalius. Jis artėja prie opozicijos, todėl atrodo labai didelis ir ryškus. Juostelės jo paviršiuje lengvai matomos teleskopu.
• Merkurijus ruošia staigmeną „vyturiams“. Gruodžio 7-oji – geriausias laikas jį stebėti. Ši vikri planeta bus toliausiai nuo Saulės ir ją bus galima pamatyti auštant, žemai rytiniame horizonte.
• Venera ir Marsas gruodį slepiasi Saulės spinduliuose, todėl jų pamatyti nepavyks.
Pagrindinis Mėnulio šou: Geminidų meteorų lietus
Mėgstantiems sugalvoti norą, kai krenta žvaigždės, gruodžio 13–14 d. naktis – tikras žvaigždžių laikas. Geminidų meteorų lietus šiuo metu pasiekia piką.
Šis meteorų lietus – vienas galingiausių ir gražiausių metų dangaus reiškinių. Astronomai prognozuoja, kad bus galima išvysti iki 150 meteorų per valandą.
Geminidų meteorai nėra itin greiti – apie 35 km/s, dažnai turi gelsvą atspalvį ir gali labai ryškiai blykstelėti.
Kodėl šie metai tokie sėkmingi?
Praėjusiais metais Geminidų meteorų lietus sutapo su pilnatimi, kurios šviesa nustelbė visą reginį. Šiais metais sąlygos idealios: mėnulis bus paskutinio ketvirčio fazėje ir leisis tik po 3 val. nakties. Tai reiškia, kad visą pirmąją nakties pusę bus galima mėgautis tamsiu dangumi, nusėtu ugnies pėdsakais.
