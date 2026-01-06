Sausį susidurs pirmasis meteorų lietus ir supermėnulis

Tamsiame danguje meteorų stebėtojai paprastai mato apie 25 meteorus per valandą, tačiau šį kartą dėl šeštadienio supermėnulio šviesos jie veikiausiai pamatys jų mažiau nei 10 per valandą.
„Didžiausias meteorų lietaus stebėjimo „priešas“ yra pilnatis“, – teigė planetariumo „Liberty Science Center“ Naujajame Džersyje direktorius Mike’as Shanahanas.
Meteorų lietūs atsiranda, kai greiti kosminiai akmenys susiduria su Žemės atmosfera, sudega ir palieka ugnines uodegas – tai „krintančios žvaigždės“ pabaiga.
Kiekvieną naktį matoma keletas meteorų, tačiau kasmet, kai Žemė kerta tankius kosminių nuolaužų srautus, susiformuoja nuspėjami meteorų lietūs.
Supermėnuliai atsiranda, kai pilnatis yra arčiau Žemės savo orbitoje.
Dėl to, pasak NASA, jis atrodo iki 14 proc. didesnis ir 30 proc. ryškesnis nei silpniausias metų mėnuo.
Šį skirtumą plika akimi pastebėti gali būti sunku.
Supermėnuliai, kaip ir visi pilnaties mėnuliai, giedrame danguje naktį matomi visur.
Kita vertus, kvadrantidai (meteorų srautai) matomi daugiausia iš Šiaurės pusrutulio.
Abu reiškiniai matomi be jokios specialios įrangos.
„Norėdami pamatyti kvadrantidus, išeikite vakare toliau nuo miesto šviesų ir stebėkite ugnies žybsnius, kol mėnulis nesugadins vakarėlio. Dangaus stebėtojai taip pat gali pabandyti laimę ir sekmadienį prieš aušrą“, – kalbėjo Kalifornijos mokslų akademijos Morrisono planetariumo darbuotoja Jacque Benitez.
Siūloma palaukti, kol akys pripras prie tamsos, ir nežiūrėti į telefoną.
Kosminės uolienos atrodys kaip greitai judantys balti taškeliai ir bus matomi visame danguje.
Kvadrantidai – kosminės nuolaužos iš asteroido 2003 EH1, pavadinti pagal žvaigždyną.
Kitas didelis meteorų lietus, vadinamas Lyridais, numatytas balandžio mėnesį.
Supermėnuliai pasirodo keletą kartų per metus.
Ateinančio šeštadienio nakties įvykis užbaigs keturių mėnesių seriją, kuri prasidėjo praėjusių metų spalį. Kito supermėnulio nebus iki 2026 m. pabaigos.
