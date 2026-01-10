117 metų paslaptis: mokslininkus pritrenkė ilgaamžės DNR

Mokslininkai aptiko retų genetinių ir biologinių ypatybių, galinčių paaiškinti fenomenalų ispanės Marijos Branyas ilgaamžiškumą. Kaip skelbia „Indian Defense Review“, ji mirė sulaukusi 117 metų ir iki pat gyvenimo pabaigos išliko neįprastai geros sveikatos.
Naują genetinį tyrimą, publikuotą žurnale „Cell Reports Medicine“, atliko Josep Carreras leukemijos tyrimų instituto Barselonoje mokslininkai. Jie išsamiai išanalizavo moters kraują, seiles, išmatas ir šlapimą. Tyrėjai nustatė, kad daugelis jos organizmo biologinių žymenų atrodė dešimtmečiais „jaunesni“ nei chronologinis amžius. Anot mokslininkų, šis atvejis gali suteikti svarbių įžvalgų ieškant sveiko senėjimo mechanizmų.
Tyrėjų duomenimis, M. Branyas pasižymėjo mažesniu uždegimo lygiu, geresne širdies ir kraujagyslių sistemos būkle bei stipresne imunine sistema nei keliais dešimtmečiais jaunesnės moterys. Jos žarnyno mikrobioma taip pat išsiskyrė dideliu atsparumu. Rezultatai rodo retą genominį profilį, kuris galėjo apsaugoti ją nuo su amžiumi susijusios organizmo degradacijos.
„Itin ilga žmonių gyvenimo trukmė, kurią iliustruoja superilgaamžiai, yra senėjimo supratimo paradoksas: nepaisant garbaus amžiaus, jie išlaiko gana gerą sveikatą“, – rašo epigenetikų Eloy Santos-Pujol ir Aleix Noguera-Castells vadovaujami tyrėjai.
Mokslininkai kelia hipotezę, kad M. Branyas DNR derinys su Viduržemio jūros regiono dieta (joje, kaip teigiama, netrūko ir jogurto), taip pat fiziškai ir socialiai aktyvus gyvenimo būdas galėjo sudaryti idealias sąlygas išskirtiniam ilgaamžiškumui.
Nepaisant garbaus amžiaus, jie išlaiko gana gerą sveikatą.
Kaip gali paveikti ilgaamžiškumo tyrimus
Ypač įdomu tai, kad M. Branyas genomo „jaunystė“ neatitiko chronologinio amžiaus. Nors jos telomeros – apsauginiai chromosomų galai, siejami su senėjimu – buvo pastebimai trumpi (tai įprastai laikoma nerimą keliančiu ženklu), ji niekada nesirgo vėžiu. Tyrėjai spėja, kad būtent trumpesnės telomeros galėjo riboti nekontroliuojamą ląstelių dauginimąsi ir taip veikti kaip tam tikra apsauga nuo onkologinių ligų.
Leidinyje pažymima, kad šis sveikatos paradoksas gali keisti tradicinį požiūrį į senėjimo biožymenis. Dauguma senėjimo modelių rodo, jog trumpos telomeros siejamos su trumpesne gyvenimo trukme, tačiau M. Branyas atvejis meta iššūkį šiai prielaidai. Tikėtina, kad jos ląstelių senėjimas vyko kitu – labiau kontroliuojamu – keliu. Mokslininkai viliasi, kad netikėtas atradimas gali prisidėti prie senėjimą lėtinančių intervencijų ir ligų prevencijos strategijų kūrimo.
„Mūsų tyrimo metu susidaręs vaizdas, nors ir pagrįstas vienu išskirtiniu atveju, rodo, kad itin senyvas amžius ir prasta sveikata nėra neatsiejamai susiję“, – pabrėžė autoriai.
Tyrimo komanda pažymi, kad išvadoms patvirtinti būtini didesnio masto tyrimai, tačiau M. Branyas istorija jau dabar yra įtikinamas atspirties taškas.
Kuo superilgaamžiai skiriasi nuo kitų žmonių
Tokie superilgaamžiai kaip M. Branyas sudaro itin nedidelę gyventojų dalį: tik 1 iš 10 žmonių, sulaukusių 100 metų, pasiekia 110-ąjį gimtadienį. Nors gyvenimo būdas neabejotinai turi įtakos, tyrime pabrėžiama, kad genetinė architektūra greičiausiai yra pagrindinė šių skirtumų varomoji jėga. Didesnio masto tyrimai taip pat išskiria bendrus ilgaamžių bruožus: didesnį „gerojo“ cholesterolio kiekį, geresnę uždegimo kontrolę ir unikalią žarnyno mikrobiomą.
Tai, kad M. Branyas iki paskutiniųjų metų išliko protiškai, fiziškai ir socialiai aktyvi, formuoja senėjimo vaizdą kaip atsparų, o ne būtinai degeneracinį procesą. Nors šis tyrimas apima tik vieną asmenį, jo reikšmė gali būti didelė: autoriai siūlo naudoti tokius duomenis sveiko senėjimo biožymenų paieškai ir individualizuotų ilgaamžiškumo terapijų kūrimui.
