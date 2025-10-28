Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 28 d.)

AVINAS. Norėsis ieškoti prasmės ir dvasinio kelio. Naujos idėjos gali atverti platesnį požiūrį į gyvenimą. Tikėjimas savo vizija suteiks jėgų įgyvendinti sumanymus.
JAUTIS. Galite pajusti stiprų norą keistis ir atsinaujinti. Diena palanki vidiniam apsivalymui ir senų įpročių paleidimui. Pasitikėkite intuicija – ji ves teisingu keliu.
DVYNIAI. Santykiai taps veidrodžiu, atspindinčiu jūsų pačių emocijas. Atviras dialogas leis išspręsti senus nesutarimus. Diena tinkama artumui ir empatijai.
VĖŽYS. Darbo srityje gali atsirasti naujų galimybių, kurios reikalaus atsakomybės. Skirkite dėmesio sveikatai ir vidinei pusiausvyrai. Maži žingsniai duos ilgalaikį rezultatą.
LIŪTAS. Kūrybinis įkvėpimas taps jūsų stiprybe, jei leisite sau išreikšti jausmus. Diena tinkama meilei, romantikai ir saviraiškai. Leiskite širdžiai kalbėti garsiau už protą.
MERGELĖ. Norėsis daugiau laiko skirti namams ir artimiesiems. Ramybė ir tvarka suteiks saugumo pojūtį. Dvasinį komfortą patirsite užsiimdami kasdiene veikla.
SVARSTYKLĖS. Bendravimas bus raktas į supratimą ir harmoniją. Rinkitės švelnius žodžius – jie atvers duris naujoms galimybėms. Diena tinkama trumpoms kelionėms ar įkvėpimo paieškoms.
SKORPIONAS. Finansiniai reikalai pareikalaus dėmesio ir atsakingų sprendimų. Išvengsite įtampos, jei pasikliausite savo nuojauta. Ramus požiūris leis priimti naudingus sprendimus.
ŠAULYS. Norėsis imtis naujos krypties ar keisti senas nuostatas. Pasitikėkite savo sprendimais, net jei kelias atrodo nežinomas. Vidinė drąsa atneš laimėjimų.
OŽIARAGIS. Poilsis ir savistaba leis atgauti jėgas. Atsiribokite nuo triukšmo, kad išgirstumėte savo širdies balsą. Vidinė tyla taps atsinaujinimo šaltiniu.
VANDENIS. Draugystės ir bendradarbiavimas suteiks įkvėpimo naujiems tikslams. Laikas dalytis idėjomis ir ieškoti vienybės. Bendros pastangos duos apčiuopiamų rezultatų.
ŽUVYS. Darbo srityje gali išryškėti nauji iššūkiai, kurie skatins augti. Nevenkite atsakomybės, nes ji atneš pripažinimą. Diena tinkama planams, kurie veda į ilgalaikę sėkmę.
