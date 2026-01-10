Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (sausio 10 d.)

AVINAS. Sustiprės noras veikti teisingai ir greitai, tačiau viduje galite jausti per didelį spaudimą. Kartais gali kilti įtampa tarp impulso ir pareigos. Naudinga leisti sau sulėtinti tempą ir nekelti sau papildomų reikalavimų.
JAUTIS. Diena gali būti orientuota į stabilumą ir paprastus apčiuopiamus dalykus. Kartais gali kilti nepasitenkinimas, jei kiti nesilaiko jūsų ritmo. Verta pasirinkti ramų buvimą ir nebandyti visko kontroliuoti.
DVYNIAI. Gali būti svarbu susidėlioti mintis ir kasdienius reikalus. Kartais protas gali pervargti nuo smulkmenų ar vidinio triukšmo. Naudinga rinktis mažiau informacijos ir daugiau tylos.
VĖŽYS. Gali išryškėti jautrumas aplinkai ir žmonėms. Kartais gali kilti noras viskuo pasirūpinti už kitus. Verta prisiminti savo ribas ir leisti sau pailsėti.
LIŪTAS. Svarbios bus savivertės ir asmeninio vaidmens temos. Kartais gali kilti vidinis konfliktas tarp noro būti pastebėtiems ir poreikio likti praktiškiems. Naudinga rinktis orų, ramų buvimą be įrodinėjimo.
MERGELĖ. Netrūks intensyvumo, ypač klausimais, susijusiais su pareigomis ir detalėmis. Kartais gali stiprėti savikritiškumas ar noras viską pataisyti. Verta prisiminti, kad pakanka padaryti tiek, kiek šiandien įmanoma.
SVARSTYKLĖS. Norėsite ieškoti pusiausvyros tarp savęs ir kitų. Kartais gali būti sunku apsispręsti, kad išlaikytumėte ramybę. Naudinga rinktis tai, ką diktuoja vidinis balsas, net jei tai ne visiems patinka.
SKORPIONAS. Jausite poreikį susitelkti į kasdienius darbus ir tvarką. Kartais gali kilti noras viską kontroliuoti ar paspartinti. Verta pasitikėti procesu ir neperkrauti savęs.
ŠAULYS. Gali atrodyti, kad viskas aplink jus riboja arba vyksta per daug praktiškai. Kartais gali kilti noras pabėgti nuo rutinos. Naudinga prisiminti, kad net paprasti veiksmai turi prasmę.
OŽIARAGIS. Sustiprės atsakomybės jausmas ir vidinis rimtumas. Kartais tai gali virsti nuovargiu ar griežtumu sau. Verta leisti sau šiek tiek švelnumo ir poilsio.
VANDENIS. Prasminga peržiūrėti kasdienius įpročius ir santykį su pareigomis. Kartais gali kilti noras atsiriboti ar daryti kitaip, nei įprasta. Naudinga rasti balansą tarp laisvės ir paprasto žemiško ritmo.
ŽUVYS. Diena gali būti jautri emociniu lygmeniu, ypač santykiuose. Kartais gali kilti noras pasitraukti ar tylėti. Verta leisti sau jausti, bet sprendimus atidėti ramesniam laikui.
