Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 23 d.)

AVINAS. Ši diena bus geresnė, jeigu vakar nepadauginote svaigalų ir abejotinų nuotykių. Vienu atveju būsite aktyvūs, sveiki, o kitu – kaip tik sunegaluosite. Saugokitės traumų.
JAUTIS. Šiandien tikriausiai būsite nusiteikę aktyviai leisti laiką, flirtuoti, demonstruoti savo talentus, sportinius ar kitus gebėjimus bei tam skatinti vaikus. Įmanomas aistringas pasimatymas.
DVYNIAI. Kils ūpas pasidarbuoti namuose tam, kad jie sublizgėtų švara ir jaukumu. Mylimas žmogus, šeimos nariai gali nepritarti jūsų užsidegimui ir išlaidoms. Diena nepalanki rimtų problemų sprendimui, santykių aiškinimuisi.
VĖŽYS. Šiandien turbūt pajusite pasitenkinimą tuo, ką darote. Vilčių gali sukelti netikėtas dėmesys ar pasiūlymas. Visgi, visur jauskite saiką, nevairuokite per greitai bei apsvaigę.
LIŪTAS. Jeigu ryte išvengsite nervingų situacijų, tuomet diena bus rami ir produktyvi. Kad ir kuo užsiimsite: uogausite, grybausite ar prekiausite – rezultatai turėtų nenuvilti. Tik pernelyg neišlaidaukite.
MERGELĖ. Šiandien ankstų rytą niekur neskubėkite, ypač nesiveržkite vairuoti, nes būsite mieguisti, išsiblaškę. Apie 9 val. prasidės mėnulio jaunatis ir tuo metu labai svarbu gerai jaustis bei tinkamai elgtis, nes tai užsifiksuos ilgesniam laikui.
SVARSTYKLĖS. Jausitės netikri dėl to, ką darote. Ir išties labai lengvai galite neįvertinti situacijos. Tačiau puikiai turėtų sektis meninė veikla. Nepersitempkite, jei visgi griebsitės fizinės veiklos. Venkite rizikos ir vandenyje.
SKORPIONAS. Pasistenkite, kad dėl turtinių ir kitokių rizikų nenukentėtų šeimos interesai. Juolab, kad kai kas nesidrovės jus tempti į avantiūras. Jeigu laukia neįprastas jums renginys, teks paišlaidauti.
ŠAULYS. Tikriausiai šiandien neimsite į galvą to, kad nėra kada atsipūsti. Gerai jaustis ir sutarti su kitais jums trukdys nebent jūsų nenoras primti kitokią nuomonę. Galite išprovokuoti konfliktą.
OŽIARAGIS. Dėmesio galite sulaukti iš nepažįstamų asmenų. Regis, su jais aptarsite tarptautinius įvykius, kelionių maršrutus ir pan. Ši diena gali patikrinti jūsų užsienio kalbų įgūdžius, vertybinį brandumą, akiračio platumą.
VANDENIS. Domins erotika, nuotykiai, rizika, lengvai pasiekiami pinigai bei seksas. Jūsų elgesys gali pridaryti nemalonumų ir jums patiems, ir aplinkiniams. Venkite svaigalų, labiau rūpinkitės sveikata, higiena. Saugokite vaikus.
ŽUVYS. Sustiprės noras intensyviai bendrauti, nesvarbu su kuo, kur ir kaip. Nesiblaškykite, ramiai rinkitės, ką veiksite. Susitikite su bendraminčiais, draugais, pasportuokite. Tik venkite atsitiktinių santykių ir aferų.
