 Ventės rage – rudeninės migracijos laukimas

2025-08-26 16:00
Asta Aleksėjūnaitė

Ventės rago ornitologinės stoties darbuotojai iškėlė dar tris stacionarias paukščių gaudykles ir ruošiasi pagrindiniam paukščių žiedavimo sezonui.

Ruošiasi: Ventės ornitologinėje stotyje keliamos paukščių gaudyklės, kurios skirtos jau rudeninei paukščių migracijai. / V. Jusio nuotr.

„Ūkininkai rugpjūtį ima derlių, o mes – dabar. 70 proc. paukščių sužieduojama rugsėjo ir spalio mėnesiais. Dabar kol kas skrenda tik kregždės. Jos nakvoti leidžiasi čia pas mus. Po 10–15 tūkst. kregždžių susirenka vienu metu“, – pasakojo Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys.

Šiuo metu dar skrenda musinukės, pečialindos, kiti vabzdžialesiai paukščiai.

Vėliau turėtų Ventėje prasidėti zylių, spalį prasidės grūdlesių paukščių migracija.

Į pietus trauks kikiliai, žaliukės, dagiliai, alksninukai.

„Ši vasara buvo viena prasčiausių. Palangos verslininkus galima net pateisinti“, – tikino V. Jusys.

Ventėje iškeltos dvi zigzaginės gaudyklės, skirtos gaudyti atvirų vietų paukščiams – kregždėms, varnėnams, kielėms, o migracijų metu ir kitiems smulkiems žvirbliniams paukščiams.

Antroji gaudyklė apsodinta šeivamedžiais, ievomis ir kitais krūmokšniais.

Ji skirta gaudyti miško ir krūmynų paukščius – liepsneles, paprastuosius erškėtžvirblius, karietaites, nykštukus.

„Iki mano asmeninio žiedavimo rekordo liko nedaug. Šiuo metu esu sužiedavęs 996 304 paukščius. Milijoną žadu pasiekti rugsėjo vidury“, – patikino V. Jusys.

