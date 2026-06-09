VDU Botanikos sode pražydo didžiausia Lietuvoje bijūnų kolekcija

„Bijūnai yra vieni seniausių žmonijos kultivuojamų dekoratyvinių augalų. Jų istorija skaičiuoja daugiau kaip tris tūkstančius metų, o šiandien pasaulyje registruoti tūkstančiai veislių. Mūsų kolekcija leidžia vienoje vietoje pamatyti didžiulę šių augalų įvairovę – nuo laukinių rūšių iki naujausių pasaulinės selekcijos kultivarų“, – pasakojo VDU Botanikos sodo bijūnų kolekcijos kuratorė, vyr. specialistė Žibutė Baškienė.
Kolekcija, kurioje – apie 900 bijūnų rūšių ir veislių
VDU Botanikos sode auginama apie 900 rūšių ir veislių bijūnų kolekcija. Jos tikslas – išsaugoti bijūnų genetinę įvairovę, tirti Lietuvoje ir užsienyje sukurtas veisles, vertinti jų tinkamumą Lietuvos klimato sąlygoms bei supažindinti visuomenę su šių augalų dekoratyvine įvairove.
Kolekcijoje gausiausiai auginama Hybrid Lactiflora Group ir Herbaceous Peonies Group veislių, tačiau esama ir rūšinių bijūnų, Intersectional Hybrid/Itoh Group hibridu, įvairių grupių sumedėjusių bijūnų.
Sodas ypač didžiuojasi Lietuvos selekcininkų palikimu: čia auginamos dr. Onos Skeivienės, Jono-Evaldo Tarvido ir Emilijos Tarvidienės, Pranciškaus Puidoko, Semiono Eicher-Lorkos, Kęstučio Vyšniausko, Viktorijos Vyšniauskienės bei dr. Arūno Balsevičiaus sukurtos veislės. Dalis jų įtraukta į Augalų nacionalinius genetinius išteklius.
Kolekcijoje taip pat auginamos 28 laukinės bijūnų rūšys, leidžiančios susipažinti su natūralia bijūnų genties įvairove ir jos evoliucija. Šie bijūnai gauti keičiantis sėklomis su Europos ir kitų pasaulio šalių botanikos sodais.
Tarptautinė paroda suburs Baltijos šalių kolekcijas ir selekcininkus
Svarbiausiu festivalio akcentu taps tarptautinė bijūnų paroda, kurioje savo kolekcijas ir selekcijos darbus pristatys VDU Botanikos sodas, Vilniaus universiteto Botanikos sodas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas, Talino botanikos sodas bei Kalsnavos arboretumas iš Latvijos.
Parodoje dalyvaus ir žinomi Baltijos šalių selekcininkai: Marika Vartla (Estija), Kęstutis Vyšniauskas, Viktorija Vyšniauskienė, Pranciškus Puidokas, dr. Arūnas Balsevičius. Lankytojai galės susipažinti su naujomis selekcinėmis veislėmis, palyginti skirtingų šalių kolekcijose auginamus bijūnus bei pamatyti rečiau sutinkamus kultivarus.
Abi festivalio dienas vyks ir lankytojų balsavimas už gražiausią bijūno žiedą. Daugiausiai simpatijų sulaukusi veislė bus paskelbta publikos favorite.
Ne tik žiedai, bet ir žinios
Pagrindinis festivalio tikslas – ne tik parodyti įspūdingą žydėjimą, bet ir supažindinti visuomenę su bijūnų biologine bei kultūrine verte.
Birželio 13 d. vyks ekskursija po bijūnų kolekcijas su jų kuratore Žibute Baškiene, o vėliau lankytojai bus kviečiami į paskaitą apie lietuviškas bijūnų veisles. Festivalio metu taip pat vyks prekyba bijūnais, bus galima konsultuotis su specialistais apie jų auginimą ir priežiūrą.
„Bijūnai daugeliui pirmiausia asocijuojasi su grožiu, tačiau už kiekvienos veislės slypi ilgametis selekcininkų darbas, augalų tyrimai ir genetinės įvairovės išsaugojimas. Festivalis yra galimybė apie tai papasakoti plačiau“, – sakė organizatoriai.
Muzika tarp žiedų
Pirmosios festivalio dienos vakarą, birželio 12 d. 19 val., VDU Botanikos sodo saloje vyks koncertas „Vakaro muzika tarp bijūnų“. Žydinčio sodo apsuptyje koncertuos VDU styginių kvartetas „Magnus“. Programoje skambės klasikos ir šiuolaikinės muzikos kūriniai, kviesiantys lankytojus sustoti, įsiklausyti ir pasimėgauti vasaros vakaru tarp žiedų ir muzikos.
Maloni detalė: visos festivalio veiklos, įskaitant tarptautinę parodą, ekskursijas, paskaitas ir koncertą, bus prieinamos su įprastu VDU Botanikos sodo lankytojo bilietu.
Renginio programą galite stebėti ČIA.
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