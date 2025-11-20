 Sode – mandagaus svečio vizitas

Sode – mandagaus svečio vizitas

2025-11-20 16:20
Parengė Indrė Kiseliovaitė

Kalifornijoje amerikiečių juodasis lokys įsilaužė į zoologijos sodą „Sequoia Park Zoo“ veikiausiai pabendrauti su ten gyvenančiais taip pat juodaisiais lokiais Tule, Ishungu ir Kunabulilhu.

Įvykis: koks buvo laukinio lokio apsilankymo tikslas zoologijos sode, galima tik spėlioti.
Įvykis: koks buvo laukinio lokio apsilankymo tikslas zoologijos sode, galima tik spėlioti. / „Facebook“ paskyros „Sequoia Park Zoo“ nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Apie šį incidentą „Sequoia Park Zoo“ atstovai pranešė savo socialiniuose tinkluose.

„Jis tikrai buvo susidomėjęs mūsų trimis lokiais ir per tvorą visiems jiems prisistatė“, – apie neįprastą svečią pasakojo šio zoologijos sodo direktorius Jimas Campbellas-Spickleris ir pridūrė, kad jų bendravimas buvo ramus, lokiai nekonfliktavo.

Sodo darbuotojai pasakojo, kad netikėtą lankytoją pastebėjo atlikdami įprastinę teritorijos apžiūrą.

Manoma, kad svečiui galėjo būti apie pusantrų metų, jo lytis nežinoma.

Taip pat esą buvo matyti, kad zoologijos sode jam patiko – lokys esą smalsiai apžiūrinėjo kitų lokių žaislus ir viso vizito metu buvo tik su lokiais, nuo kitų gyvūnų laikėsi atokiai.

Apsižvalgęs po zoologijos sodo teritoriją, svečias buvo paprašytas išeiti.

Darbuotojams tai padaryti padėjo policijos pareigūnai ir Kalifornijos žuvų bei laukinės gamtos departamento inspektorius.

Po maždaug 20 minučių gyvūnas sėkmingai buvo išlydėtas pro vartus į šalia zoologijos sodo esantį „Sequoia“ parką.

Zoologijos sodo atstovai teigė, kad laukinių gyvūnų, ypač meškėnų, lapių, šeškų vizitai čia nėra retas reiškinys, tačiau lokys apsilankė pirmą kartą.

Iki šiol svarstoma, kaip jam pavyko patekti į šią teritoriją.

Zoologijos sodo direktorius juokavo, kad gyvūnas veikiausiai labai norėjo čia aplankyti savo draugus, tad galbūt įlipo į medį ir per jį kažkokiu būdu pateko į šį sodą.

Darbuotojų teigimu, šį lokį visi įvertino kaip itin mandagų lankytoją.

Šiame straipsnyje:
zoologijos sodas Sequoia Park Zoo
amerikiečių juodasis lokys
Kalifornija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nematau \\.//
didelio džiaugsmo su meška bičiuliauti.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų