Populiari gėlė ne tik puošia, bet ir kenkia: įspėja apie pavojų vaikams ir augintiniams

Jos ryškios, sodrios spalvos pažiedės – dažnai raudonos, bet taip pat kreminės ar rausvos – iš karto patraukia dėmesį, suteikdamos kambariui šventinę nuotaiką. Šie įspūdingi žiedynai, kuriuos daugelis painioja su gėlėmis, iš tikrųjų yra pakitę lapai.
Puansetijos charakteristikos: kas turėtų būti atsargus ir kodėl
Puansetija kilusi iš Meksikos ir natūralioje buveinėje turi veiksmingą gynybos mechanizmą. Pažeistas augalas išskiria baltą, į lateksą panašų skystimą. Šiame skystyje yra cheminių medžiagų, kurios atbaido vabzdžius, bet taip pat gali sudirginti žmones. Patekus ant odos, gali atsirasti paraudimas, niežulys arba deginimo pojūtis. Daugumai suaugusiųjų šios reakcijos paprastai apsiriboja lengvu diskomfortu, tačiau vaikams ir gyvūnams kyla didesnė rizika.
Nepaisant mažo bendro puansetijų toksiškumo, vaikams ir naminiams gyvūnams kyla didesnė rizika, nes ryškiaspalvės pažiedės augintinius ir mažuosius gali suvilioti žaisti arba, dar blogiau, jas kramtyti.
Gyvūnui prarijus lapus ar pažiedes, tai gali sukelti virškinimo trakto problemų. Dažnos reakcijos yra vėmimas, viduriavimas ir padidėjęs seilėtekis. Nors gyvybei pavojingi atvejai yra itin reti, simptomai gali būti sunkūs ir nemalonūs, ypač nusilpusiems, senyvo amžiaus ar labai jauniems augintiniams. Veterinarai primygtinai pataria neignoruoti įtarimų dėl apsinuodijimo ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Panaši situacija yra ir su mažais vaikais. Ryškiaspalviai lapai lengvai patraukia dėmesį, o menkiausias kontaktas su puansetijos išskiriamu skysčiu gali sudirginti gleivines. Pavyzdžiui, jei vaikas paliečia augalą ir patrina akis, gali atsirasti nemalonus deginimo pojūtis ir paraudimas. O netyčia įdėjus augalo dalį į burną, gali atsirasti pykinimas ar pilvo skausmas, nors šie simptomai paprastai nėra rimti.
Ar verta atsisakyti kalėdinio simbolio?
Visiškai atsisakyti puansetijos kaip kalėdinio simbolio nebūtina. Saugaus sambūvio raktas yra sąmoningumas ir paprastų atsargumo priemonių laikymasis, kurios padės išlaikyti šventinę dvasią niekam nekeliant pavojaus. Tiesiog padėkite augalą ant aukšto paviršiaus, apribodami vaikų ir naminių gyvūnų prieigą, ir nepamirškite nusiplauti rankas po bet kokio kontakto.
Puansetija gali gražiai papuošti jūsų namus, jei elgsitės su ja kaip su branginama puošmena, o ne kaip su visiškai nekaltu kambariniu augalu.
