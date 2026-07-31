 Nustatytas mažesnis briedžių medžioklės limitas

Nustatytas mažesnis briedžių medžioklės limitas

2026-07-31 11:37
ELTOS inf.

Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pasirašė įsakymą, kuriuo numatyta, kad per 2026–2027 metų medžioklės sezoną bus leidžiama sumedžioti beveik 3,94 tūkst. briedžių.

<span>Nustatytas mažesnis briedžių medžioklės limitas</span>
Nustatytas mažesnis briedžių medžioklės limitas / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Šį ir praėjusį medžioklės sezonus šis limitas buvo 4,3 tūkst. briedžių. Aplinkos ministerijos teigimu, jie yra vieninteliai medžiojami kanopiniai žvėrys, kurių medžioklė Lietuvoje yra limituojama.

Briedžių sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato tos savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija, sudaryta iš Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinių miškų urėdijos specialistų, privačių miškų, žemės savininkus, medžiotojų klubus ir būrelius vienijančių organizacijų atstovų.

Bendras šių žvėrių sumedžiojimo limitas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu pagal Aplinkos ministerijai pateiktus, Biologinės įvairovės informacinėje sistemoje suvestus, duomenis.

Didžiausią briedžių sumedžiojimo limitą siūloma nustatyti Švenčionių rajono savivaldybėje (214), Varėnos rajono savivaldybėje (205) ir Ignalinos rajono savivaldybėje (201).

Briedžių patinai medžiojami nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d., patelės – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d., jaunikliai – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d

Šiame straipsnyje:
Briedžių medžioklė
sumedžiojimo limitai
sumažinti limitai
Aplinkos apsauga
ministerija

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