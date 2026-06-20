Negalėjo paaiškinti, kur dingo katės

Pagal Gyvūnų augintinių registrą (GAR), šioje prieglaudoje globojamos 33 katės, tačiau įstaigos atstovė negalėjo paaiškinti, kur šiuo metu yra gyvūnai.
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„Tai tikrai retas atvejis. Patikrinimo metu mums buvo pasakyta, kad globojamos katės pabėgo dar 2025 m. vasarą, tačiau, Registro duomenimis, gyvūnai į prieglaudą buvo registruojami ir 2026 m.
Tai leidžia manyti, kad gyvūnai buvo priimami, tačiau nebuvo užtikrinta tinkama priežiūra ar apskaita. Gyvūnų globėja nepateikė pagrįstų duomenų, kur gyvūnai šiuo metu yra, taip pat nėra informacijos, kad būtų imtasi veiksmų jų paieškai. Situacija kelia rimtų abejonių dėl atsakomybės už priglaustų gyvūnų gerovę“, – teigė VMVT Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus vedėja Daiva Kazlauskienė.
Nerado dokumentų
VMVT nebuvo informuota ir apie šioje gyvūnų globos vietoje vykdomus patalpų rekonstrukcijos darbus. Jų metu veikla nesustabdyta, nors gyvūnams tuo laikotarpiu neužtikrintos saugios laikymo sąlygos. Dalyje patalpų buvo nesaugu ir tai kėlė riziką gyvūnų sveikatai.
Taip pat nepateikta jokių gyvūnų apskaitos dokumentų, perdavimo sutarčių, sveikatos būklės vertinimų, o vakcinacijos duomenys buvo neišsamūs.
Negalėjo pasislėpti
Be to, nustatyta, kad į gyvūnų globos vietą buvo patekę du šunys iš Sakartvelo, Lietuvoje atsiradę neaiškiomis aplinkybėmis, nors dokumentuose galutine jų paskirties vieta nurodyta Lenkija.
„Teritorijoje rasti du šunys, kurie, gyvūnų globos įstaigos savininkės teigimu, priklauso prieglaudai, tačiau patikrinus sistemas paaiškėjo, kad vienas gyvūnas registruotas kito asmens vardu, o kitas apskritai nebuvo registruotas.
Vis dėlto blogiausia šioje situacijoje yra tai, kad šie gyvūnai neturėjo tinkamų laikymo sąlygų ir galimybės pasislėpti nuo nepalankių oro sąlygų. Laikymo vietoje buvo nemažai pašalinių daiktų dėl teritorijoje vykdomų remonto darbų.
Gyvūnų globėja nepateikė pagrįstų duomenų, kur gyvūnai šiuo metu yra, taip pat nėra informacijos, kad būtų imtasi veiksmų jų paieškai. Situacija kelia rimtų abejonių dėl atsakomybės už priglaustų gyvūnų gerovę.
Daugiau pažeidimų
Patikrinimo metu nustatyta ir kitų gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimų: neužtikrintas karantinavimas, neįrengta atskira patalpa sergantiems gyvūnams, netinkamai laikytas pašaras, nepakankamai apsaugota nuo gyvūnų pabėgimo, netinkamai tvarkyta gaišenų apskaita.
„Gyvūnų globa neabejotinai reikalauja ne vien gerų ketinimų, nuoširdaus noro padėti gyvūnams: ne mažiau čia svarbios ir realios galimybės bei pakankami resursai užtikrinti jų priežiūrą.
Tai pirmiausia apima gyvūnų sveikatą, saugias laikymo sąlygas ir aiškią, tvarkingai vedamą apskaitą. Kai šių dalykų nėra, kai yra akivaizdžių trūkumų, kyla abejonių dėl gyvūnų gerovės užtikrinimo tiek esamiems, tiek ir naujai priimamiems gyvūnams“, – sako D. Kazlauskienė.
Tyrimą tęs
Anot jos, visiems gyvūnų globėjams Lietuvoje taikomi reikalavimai yra skirti užtikrinti, kad kiekvienas gyvūnas būtų tinkamai prižiūrimas, apsaugotas nuo ligų, turėtų saugias laikymo sąlygas, o jo kilmė, judėjimas ir perdavimas būtų atsekami.
Atsižvelgdama į patikrinimo metu užfiksuotus pažeidimus ir rizikas gyvūnų gerovei, VMVT pradėjo administracinio nusižengimo teiseną ir svarsto dėl būtinybės taikyti poveikio priemones, įskaitant ir galimą gyvūnų globos veiklos stabdymą. Tyrimas tęsiamas.
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