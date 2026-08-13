Neeilinė diena: tautiečiai stebėjo ne tik Saulės užtemimą

Palankiausios sąlygos stebėti šį astronominį reginį – pajūryje, kur Saulė leidosi atvirame horizonte. Reiškinys piką pasiekė prieš pat 21 valandą – buvo uždengta apie 80 porc. Saulės disko.
Štai, kaip įspūdingai Saulė atrodė Šventojoje.
Reiškinį fiksavo ir klaipėdiečiai.
„Smagu stebėti Saulės užtemimą, tik gaila telefonas to neparodo, ką teko matyti per akinius“, – patirtimi dalijosi viena moteris
Palanga / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Tiesa, telefonu užfiksuoti tokį reiškinį – ne taip ir paprasta, taip pat to nerekomenduojama daryti, nes Saulės spinduliai yra pakankamai stiprūs, kad negrįžtamai pažeistų telefono kamerą.
NASA anksčiau yra perspėjusi žmones, kad nukreipus telefonus į dalinį užtemimą be tinkamos apsaugos, rizikuojama negrįžtamai sugadinti savo įrenginį.
Tie, kurie neturėjo galimybės nuvykti prie jūros, Saulės užtemimą galėjo stebėti ant aukštos kalvos, pastato, kur atsiveria vakarų horizontas, arba prie didelio ežero rytinėje jo pakrantėje.
Įdomu tai, jog Saulės užtemimas sutapo ir su Perseidų meteorų lietaus piku. Šiam reiškiniui tautiečiai ieškojo tamsaus dangaus, nes mieste dėl šviesų būtų sunku ką nors įžvelgti.
Praleidusiems Perseidų meteorų lietų jį taip pat bus galima stebėti dar šią naktį – iš rugpjūčio 13-os į 14 d.
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