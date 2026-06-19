Kuo papūgos panašios į žmones?

Gebėjimas vartoti vardus ilgą laiką buvo laikomas viena iš žmogaus bendravimo ypatybių.
Tačiau mokslininkai vis dažniau pastebi gyvūnų signalus, kurie padeda atpažinti atskirus individus ir kreiptis į juos.
Panašūs reiškiniai jau buvo aprašyti delfinų, dramblių ir kai kurių paukščių rūšių atveju.
Šįkart tyrėjai nusprendė tirti ne laukinius gyvūnus, o namines papūgas.
Pasak tyrimo vadovės, Šiaurės Kolorado universiteto biologijos profesorės Lorin Benedict, šie paukščiai nuolat girdi žmonių kalbą ir dažnai įsimena aplinkinių žmonių vardus.
Analizei mokslininkai panaudojo projekto „Many Parrots“, skirto papūgų kognityvinių gebėjimų tyrimui, duomenis.
Į tyrimą buvo įtraukti duomenys apie 889 paukščius, surinkti iš savininkų apklausų ir garso įrašų.
Beveik pusė dalyvių nurodė, kad jų augintiniai ištaria vardus.
Iš viso tyrėjai išnagrinėjo 413 įrašų, kuriuose buvo vartojami vardai.
Iš jų 88 atvejais, mokslininkų nuomone, paukščiai vardą vartojo kaip konkretaus žmogaus ar gyvūno pavadinimą.
Tyrimas taip pat parodė, kad paukščiai gali vartoti vardus neįprastu būdu.
Pavyzdžiui, kai kurios papūgos daug kartų kartodavo savo vardus, bandydamos atkreipti šeimininkų dėmesį.
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