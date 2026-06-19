 Kuo papūgos panašios į žmones?

Kuo papūgos panašios į žmones?

2026-06-19 15:30
Parengta pagal užsienio spaudą

Papūgos gali ne tik imituoti žmogaus kalbą, bet ir vartoti vardus, norėdamos nurodyti konkrečius žmones ir gyvūnus. Tokią išvadą padarė JAV ir Austrijos mokslininkai, išanalizavę šimtus naminių paukščių įrašų.

Gebėjimas: pasirodo, vartoti vardus ne tik žmonių komunikacijos ypatybė, šią savybę turi ir prijaukintos papūgos.
Gebėjimas: pasirodo, vartoti vardus ne tik žmonių komunikacijos ypatybė, šią savybę turi ir prijaukintos papūgos. / G. Dabašinsko / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gebėjimas vartoti vardus ilgą laiką buvo laikomas viena iš žmogaus bendravimo ypatybių.

Tačiau mokslininkai vis dažniau pastebi gyvūnų signalus, kurie padeda atpažinti atskirus individus ir kreiptis į juos.

Panašūs reiškiniai jau buvo aprašyti delfinų, dramblių ir kai kurių paukščių rūšių atveju.

Šįkart tyrėjai nusprendė tirti ne laukinius gyvūnus, o namines papūgas.

Pasak tyrimo vadovės, Šiaurės Kolorado universiteto biologijos profesorės Lorin Benedict, šie paukščiai nuolat girdi žmonių kalbą ir dažnai įsimena aplinkinių žmonių vardus.

Analizei mokslininkai panaudojo projekto „Many Parrots“, skirto papūgų kognityvinių gebėjimų tyrimui, duomenis.

Į tyrimą buvo įtraukti duomenys apie 889 paukščius, surinkti iš savininkų apklausų ir garso įrašų.

Beveik pusė dalyvių nurodė, kad jų augintiniai ištaria vardus.

Iš viso tyrėjai išnagrinėjo 413 įrašų, kuriuose buvo vartojami vardai.

Iš jų 88 atvejais, mokslininkų nuomone, paukščiai vardą vartojo kaip konkretaus žmogaus ar gyvūno pavadinimą.

Tyrimas taip pat parodė, kad paukščiai gali vartoti vardus neįprastu būdu.

Pavyzdžiui, kai kurios papūgos daug kartų kartodavo savo vardus, bandydamos atkreipti šeimininkų dėmesį.

Šiame straipsnyje:
papūgos
kalba
vardų vartojimas
augintiniai
Gyvūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
anekdotas
Skelbimas: dingo kalbanti papūga. Vaikams iki 16 metų jos negaudyti".
2
0
anekdotas
Skelbimas: "Dingo papūga. Vaikams iki 16 metų pamačius negaudyti".
2
0
Visi komentarai (2)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų