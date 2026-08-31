Kokie šunys yra tyliausi? Įvardytos 6 veislės

Lojimas yra natūrali šunų bendravimo forma, tačiau kai kurios veislės yra kur kas „kalbesnės“ už kitas. Yra ir tokių šunų veislių, kurios beveik neloja, rašoma Unian.net portale.
Pažymima, kad pasirinkus tam tikrą šunų veislę neįmanoma garantuoti visiškos tylos. Kiekvienas šuo turi individualų charakterį, o jo elgesiui įtakos turi auklėjimas ir aplinka.
Veislė yra tik vienas iš veiksnių, lemiančių šuns lojimo garsumą. Vis dėlto galima atkreipti dėmesį į veisles, kurios paprastai loja gerokai tyliau nei kitos.
Tyliausios šunų veislės:
· Basendžis
· Prancūzų buldogas
· Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis
· Šarpėjus
· Šiba inu
· Greihaundas
Maži, sargo charakterį turintys šunys
Anksčiau „World Animal Foundation“ įvardijo septynias mažų šunų veisles, kurios pasižymi sargo charakteriu.
Nedideli šunys turi dar vieną privalumą – jiems nereikia daug vietos. Jie puikiai jaučiasi butuose ir nedideliuose namuose, o juos vedžioti ir kontroliuoti pasivaikščiojimų metu itin lengva.
Ekspertai ypač rekomendavo atkreipti dėmesį į nykštukinius šnaucerius, Lhasa apso ir Pomeranijos špicus. Nepaisant nedidelio ūgio, šie šunys gali tapti puikiais namų sargais.
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