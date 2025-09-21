Lietuvos grožio meistrai sužibėjo pasaulio čempionate

Derlingi pergalių metai
„Jau šešiolika metų atstovaujame Lietuvai didžiausioje pasaulyje grožio olimpiadoje. Šie metai – ypač derlingi: komanda pelnė medalių, aukštas vietas ir prestižinius titulus“, – džiaugiasi KIGSA prezidentė Jolanta Mačiulienė, kuri už ilgametę veiklą ir Lietuvos grožio industrijos garsinimą pasaulyje apdovanota aukso medaliu ir prestižiniu „Global Awards 2025“ prizu.
Už neatlygintiną darbą ir pagalbą asociacijoje pagerbtos Jūratė Bubnytė-Miliauskienė ir Brigita Činikienė. Ji Paryžiuje pelnė ir įspūdingą sportinį titulą – laimėjo OMC „Europe 2025 Cup“ didžiąją taurę ir nugalėtojos vardą vizažo sektoriuje.
Pasaulio čempionato scenoje skambėjo ir kitų Lietuvos meistrų pavardės. Lina Matačiūnienė manikiūro sektoriuje iškovojo bronzos medalį – jau antrą savo karjeroje. Ją čempionatui rengė OMC atestuotoji teisėja Vaida Kamarauskienė. Dvi komandos narės – Violeta Lebedevienė (vyrų sektorius) ir Jelena Jankauskienė (moterų sektorius / plaukų koloristika) – pateko į stipriausiųjų šešetuką. Inga Bagdonaitė-Balevičienė pelnė ketvirtą vietą tarp geriausių pasaulio koloristų.
Stipriausiųjų pasirodymai
Antrą čempionato dieną ryškiai pasirodė moterų komanda – Vitalija Jasinskienė, Raminta Mačiulaitienė ir Lidija Daukševičienė. Jos rungėsi dėl dviejų nominacijų – „Open Waves“ ir „Bridal Romantic“ – ir, susumavus balus, pateko į pasaulio ketvertuką. Komandą treniravo pripažinta meistrė Kristina Gorodeckienė.
Ne mažiau įspūdingai pasirodė ir dar viena komanda, kurioje rungėsi V. Lebedevienė, Sonata Raizienė ir Lijana Jurevičienė. Kiekviena jų atliko po du vyriškus kirpimus, o susumavus komisijos balus Lietuvos vardas vėl nuskambėjo garsiai – komanda užėmė aukštą ketvirtąją vietą.
„Tai išties labai vertingas ir aukšta pozicija įvertintas pasiekimas, rodantis mūsų komandos profesionalumą ir kūrybingumą“, – pabrėžia J. Mačiulienė, dėkodama ir OMC atestuotajam teisėjui Robertui Sakalauskui, kuris dalijosi patarimais ir ilgamete patirtimi.
Lietuvos pasididžiavimas
Šiemet į Paryžių vyko itin gausi KIGSA delegacija – keturiolikos meistrų komanda. Be jau minėtų prizininkų, čempionate dalyvavo manikiūro meistrės Laura Kaminskaitė ir Dovilė Zaukevičiūtė, vizažo meistrė Diana Narbutaitė ir kirpėja Edita Laučienė. Komandą lydėjo OMC atestuotosios teisėjos Irma Baltrušaitienė (vizažo sektorius) ir Jūratė Krištaponienė (vyrų sektorius).
„Mes einame į pasaulį kaip grožio šaukliai ir didžiuojamės mažos šalies grožio meistrų pasiekimais. OMC – didžiausia pasaulio grožio specialistus vienijanti organizacija – mus priima jau beveik du dešimtmečius. Kiekvienas apdovanojimas yra ir visos Lietuvos pergalė“, – reziumuoja J. Mačiulienė.
